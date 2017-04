Masho po grecku

Recepta pe jekh kilo laxo vaj losocho, truboj tu kade:

4 normalni-bare ropaja

4 puroma

1koperko

2 cine roja- pasta paradichomengi

1 mashengo bulijono

1/2 pochari paji

jekh cera pipperi

jekh cera lon

thaj kodo kon kamel shaj shol vi 75g chil

Akana sar kerelpe:

Uzares thaj toves le zelenimata, e purom chines ande plasterki thaj e ropaja chingres pe tarka.

Tashares e patelnja thaj shos andre 1dl olej, thaj shos andre le zelenimata (purom thaj ropaj) londjares, shaj shos vi jekh dopash zelenimatongo bulijono thaj paprikako prozko, thaj palakodo shos opral e hip thaj mekes te dusijpe pe cini jagh, thaj te truboja shaj shos extra chil vaj paji.

Akana tachares e patelnja haj shos andre 1/2 dl olej (thaj vi jekh bari roj chil te kames) chines o masho ande maj cine kotora vaj ande maj bare alos pala chiro smako thaj dekorasija.

Shos jekh cera lon thaj piperi, thaj vi jekh mashengo bulijono te kames shaj kikides vi jekhcera citromo opre thaj palakodo boldes les ando aro thaj pekes les puki kapij shukar coloro pashti 5minutsi pe sako rig, thaj shuv o masho po jekh tejari vaj britvanka puki des gatha e zelenimata.

Kana shutan o masho ande britvanka les e patelnja e zelenimatonsa kaj dusinpe thaj shov le ande kodi patelnja kaj pesholas o masho.

Le zelenimata shaj dusinpe maj lungo vrama pe loki jagh, so maj but vrama kerdjon so maj izivnoj. Kana aba dusijasle karing 20-30 minutsi shaj shos andre e pasta paradisomengi, shaj shos 2 cine roja direkt ande patelnja, thaj te kames shaj shos vi maj but te kames maj lolo colori, feri site les sama tena avel za shuklo o soso, te avla o izo za shuklo shaj shos jekcera tsukro.

Kana aba maj mjenkij le zelenimata thaj lashoj aba o izo, shaj shos andre o koperko thaj mekes te dusijpe 1-2 minutsi, thaj palakodo shores opral le zelenimata te sharavel o masho ande britvanka thaj shaj keres vi shukar dekoracija opral, koperkosa thaj citromontsa.