Pastoro Kjell Waern kherdas buchi romensa but vrama

Vov opral e 20-bersh kherdas buchi romensa kana avel kaj bucha sare exemplo, lenge manushikane chachimata, tena avel diskrimincia karing le rom mashkar departementura, ande privatni problemura familjen thaj vi spiritualni kana avel kaj manushengo pachape.

Kade phenel vov amenge ando Radio Romano sar las jek pachape mashkar but romani gruppi kaj rhode lesko zutipe butivar.

- Me chi pachav ke maj pharesij te le kontakto romesa sar kavere manushesa. Kade shaj phenav, jek individualno manush, shaj avel kathe thaj achrel ke naj jek kotor anda them, thaj atunhci me musajij te njirij o pachape kodole manushesko. Ferik ke kathe jek intrego etnicno gruppa naj jek kotor thaj acharen ke si avri shudine, thaj atunchi trobuj te des vrama kodole manushen, te shaj kerdzol jekh pachape, te zutis le ande lenge trajura, phenel o Kjell Waern

Majdur phenel ke vov kezdisardas sar terno pastoro te kherel buchi ande temlici, sar jek temlicako pastoro vaj "Fängelsepastor" sar kaj bushol. Kothe maladzilas vov jekhe romane murshesa thaj sigo line jek lasho kontakto thaj kherdzile amala. O Kjell kaj kodi vrama khelas buchi ande Filadelfia khangeri ando Stockholmo, djanglas avri pa kodo rom kaj kherdzilas lesko amal ande temlica majbuthe romen vi ande khangeri kaj kherlas buchi, thaj kade las vov kontakto maj buthe romensa.

Thaj kade phenel ke vov las te kherel buchi le romensa.

- Maladzuv lensa, shun pe pende, de le supporto, av interesovano thaj zutin le, thaj njirisa lengo pachape. Ferik ke te kezdija me te zorasa te sicharav le sar te ilin andre ande kado them, atunchi shaj phenes ke hasardem leno pacha sigo, chi djal kade te kheres. Anglunes trobuj te kapis jek kontakto te shaj zutis le manushes vorta, phenel o Kjell.

O kontakto thaj jek pashe relacia buthe romensa kherdas ke o Kjell vi katar diferetni departementura lelas invitaciji te vorbij pa rom. Vov jekzeno phenel ke naj experto pe rom vaj pe lengi kultura, ferik ke si pe lesko ilo te sikhavel ke le rom si manush sar intregi kaver djene thaj te phagel diskrimimacia.

Vi phenel ke si diskriminacia ando systemo karing le rom te naj dosta djanglipe pa lengi situacia thaj kultura, ferik ke phenel ke vov thela peski buchi dikhlas ke si vi manush kaj ferik anda peste nashtik dikhen unji manushen. Naj sakofalo pa informacia, vi te si jek importantno kotor kado anda metoda te phages diskriminacia, ferik ke trobuj te maladzon le manushesa pala e kultura, phenel o Kjell Waern.

Kaj vi phenel ke kana kheres kodo biris te dikhes but shukar bajura ande romani kultura, kaj shaj sichilov manush latar.

- Man si jek admiracia karing le romengi kultura karing maj phure mnaush sar inkren pe e familja, sar dikhen jekh kavres. Si vi kaver bajura kaj sichilem katar e rom, sar kana varekon merel aj si prahope, sar von brigin pala pesko manush. Me gindoj ke buthe manushenge shaj avilov majfeder te sichilov te brigin katar le rom sar exemplo. Si but shukar sumnkune bajura ande romani kultura kaj me kamav le.