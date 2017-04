Shvedo sas jekh lashio them maj anglal

Ando bersh 2015 khidde pe karing 56 000 shvedanura avri anda Shvedo thaj kado maladas o rekordo pe shvedicko emigratcia khatar e bersh 1800 ke atunchi khidde pe karing 50 000 manush anda shvedo.

But manush khidde pe ande Spania, Malta thaj Portugalia tela e palune bersh thaj jekh anda kadal si o Gregor Michaj khaj khiddas pe ande spania pala 30 bersh ando Shvedo.

Gregor Michaj avilas ando Shvedo ando 1986 bersh anda Polska, vov trajisardas karing 30 bersh ando Shvedo thaj phenel ke leske sas o Shvedo jekh zurales lashio them anglunimastar, sako falosa birijas o manush te lel zhutipe ando Shvedo.

Nas phares te le lel pe zhutipe anglunimastar.

Feri so maj but vov trajisardas las vov sama ke so maj phares sas te trajij pe jekh romani trajo thaj vi te inkrel pe o manush pala o them.

Romano trajo chi djalas sar maj anglal thaj ande Europa areslas jekh ekonomicno krisa khaj kerdas e manushenge so maj phares ando them.

Gregor phenel ke khinjilas te shunel ke chi djal te kerel pe kodo so o manush chaches kamlas te kerel.

Nashtik, chi biris thaj chi djal, kodol sas e vorbi so Gregor shunelas kana zumavlas te kerel variso ando Shvedo, kadal vorbi khinjarde les thaj vov las e decizia te khidel pe ande spania peska romniasa kusa leske 5 chavora.

Kodo so chudisardas e Gregoros maj but sas kodo ke nas kade zurales phares te kerel pe sa kusa lila thaj byrokratcia ande Spania, maj lokho sas sar khaj chachimasa ghindojas.

Gregor puterdas anglunimastar jekh tsino restorano khaj biknel habenata thaj vov phenel ke dosta mishto nakhlas leske kado ke birisardas te putrel vi jekh dujto restorano.

Vov phenel ke kodo so maj but losharel les si kodo ke akanak birij vov te kerel buchi thaj pasha kodo birij vov te kerel but kaver aktivitetura peska familjasa.

Gregor Michaj phenel ke vov dikhel e Espania sar khaj sas o Shvedo ande 90-bersh kana e rom sas khetane thaj zhutinas jekh kaveres feri kote si kade e narodosa.

Kado nevo trajo si jekh lashio trajo thaj o Gregor kamel vi kaver rom te zumaven pengi baht te si kade ke len si jekh suno te mukhen o Shvedo thaj te trajin ande jkeh kaver them.