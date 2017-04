Edukaciako ministari trubul te sikljolpe e historia pe minoritetia

Brigako si o resultao so mothoda i anketa so kerden, me pachljem kaj trubula maj but te kerolpe buchi pe akava puchipe, amen zumavdam te das maj but resurshia te shaj sikavolpe e nationalen minoritetinegi historia ande shkole sostar akija naj numa e natioanlen minorotetinegi historia.

"Akija si vi amri e themeski historia ando Shvedo phenol o Gustav Fridolin"

Trubl te djanolpe e historia sar sas angla ando them, numa gade shaj te djas maj angla sar te keras maj mishto o djivdipe ando them. Gade shaj te phagas o rasismo thaj sas so sas bi lache kan sikljova e histori pa so sas thaj pa so kerdpa e natioanlen minoritetienca ando them phenol e edukaciako ministari o Gustav Fridolin.

Numa ando puchipe so savi si ljeski kerakcia kan o Concilo e Eripako del kritika e Shvedoande pire raportia kaj chi ikernep pe ram konvencia te dolpe maj but chachimata e natiolane minoritetien ando Shvedo, vov pehndas gade.

Me sem cera provocirimo kaj si amen kritikime kotar Concilo e Evriopkao sako bersh, thaj kaj vi e phurane vi akana e shvedoske regeringar chi kern maj bari reakcia pa e kritika thaj te mothon maj baro respekto pa e internationalno konvencia pe manushikane chachimata.

Amen si amen 5 nationalen minoritetia thaj ljengi historia si vi amari historia thaj trubul te sikljolpe andi shkola phendas o Gustaf Fridolin edukaciaki ministarka.