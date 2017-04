Skolverket: Kado resultato si problematicno

Kado resultato si problematicno, ke chachimsa si e studenton chachipe te djanen maj but thaj vi te len kodo djanglipe pa historia so si pa e nationalne minoritetura ando them, phenel o Mikael Eijerblom khaj si sherutno po Skolverket.

E anketa khaj sas bishadi khaj 298 sikavne ande Historia ando them thaj 187 dine atvetura pa kadi anketa, kodo si karing 63 procenti.

Kote sikadjilas kodo ke 15 procenti anda kadal sikavne phende ke von chi sikaven kanchi pa e nationalne minoritetura ande Historia.

Dopash anda kodol so dine atveto phende ke von sitcharen pa sa e nationalne minoritetura.

Kodo sikavel ke dosta but sikavne chi den kodo sitcharipe so chachimasa musaj te den.

Sas vi kodol sikavne ke phende ke chi birin te den kado sitcharipe ke von korkori chi djanen but pa kadi historia.

Mikael Eijerblom phenel ke kado naj mishto thaj ke trobuj te vazdel pe opre o djanglipe khaj e sikavne ke te na djanen von korkori kado sar si von atunchi te sikaven maj dur.

Historia pa e nationalne minoritetura si andre ande skolako sikajimasko plano - skolplanen thaj kado si atunchi te avel sikado, problemo si kodo ke chi skrij pe kechi exaktno si te del pe kado sikajipe.



Shaj te avel ekcera prioritatcia ande sikajipe feri ke nashtik te alosarel pe variso avri anda o sikajipe phenel o Mikael Eijerblom maj dur.

Ande skolako sikajimasko plano si sa tele skirisardo so musaj so si te avel sikado, pala kodo alsarel o sikavno kodo so si te avel sichardo, feri sa musaj chachimasa te avel sikado so si ande kado plano.

E responsebilita si pe skoli, pe sikavne thaj pe komuni te avel sa sikado thaj pala kado musaj o skolverket te zhutij kodolesa te len von sama ke hibazi variso.

Mikael Eijerblom phenel maj dur ke naj kado mishto ke naj dosta sicharipe pa e nationalne minoritetura thaj phenel ke musaj te sikavel pe pa kadal grupi pala skolako plano thaj pala e skolake zakonura.