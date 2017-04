"Brobyggare keren diferentno buchi ande komuni"

Per Alexandersson si roditori po Socialstyrelsen thaj vov phenel ke von line atvetura khatar e komuni sar e buchi djal mashkar e romane mediatora - e romane brobyggare thaj kote sikadjilas kodo ke e buchi mashkar e mediatora si dosta diferentne mashkar e komuni.

E buchi mezij maj kaver thaj kado shaj te avel pala kodol trobujimata so si ande komuna thaj kado kerel ke uni komuni shion maj but zor pe skoli thaj kaver komuni pe maj bulhi romani problematika.

Kado ke kade e buchi si diferentno mashkar e mediatora kerel ke e buchiaki definatcia brobyggare si vi chudno phenel o Per Alexandersson anda Socialstyrelsen.

Pe uni komuni si vi kade ke e mediatora keren buchi sar elevassistenter thaj ande kaver komuni ande maj bare socialne pushimata.

Thaj pala chachipe sas vi kade ke chi djanenas e komuni anglunimastar savi definatcia von sas te den e romane mediatoron ande lenge buchia - arbetsbeskrivning.

E buchiaki definatcia - arbetsbeskrivning sas zurales opral thaj nas zurales hor ande buchia thaj pe uni komuni nas e romane mediatoron jekh definatcia pe lengi buchi.

Adjes naj fajma kade feri fajma si akanak len lengi definatcia pe buchi phenel o Per alexandersson.

E buchi brobyggare si dosta nevi zhi adjes vi te sas kadal romane mediatora uni bersh akanak tela e romani inkludatcia thaj chachimasa chi djanen sako komuna sar von te hasnin e romane mediatoron.

But rom chudin pe krujal o shvedo ke chi djanen chachimasa so vorta lengo mediatoro kerel kana shunel pe sar but kaver mediatora keren.

Feri kade chi trobujas te avel phenel o Per Alexandersson ke vi te si kade bulhi e definatcia birij pe te kerel pe jekh lashi buchi.

E buchi djal maj angle kusa e romane mediatora thaj e buchi djal maj feder ande uni komuni sar ande maj akver komuni feri vi kade shaja te avel jekh parujipe pe kadal romane mediatora thaj feri e vrama birija te sikavel kodo.

Maj vazno si te djal e buchi angle thaj te formulij pe pala kodo so trobuj e romen ando them, phenel o Per Alexandersson anda Socialstyrelsen.