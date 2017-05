Vi amen phirel amaro chachipe

I Annika Cilvrin, phenel khe sakoneske phirel o skadestånd khonsas ande ande policiako ”Kringresande” registro. O zutipe mangel khatar o Romano Informaciako Kunskap Centro/RIKC. The zutij len sa kodole dromesa so le avera 11 manusa line khatar o Civil right defenders.

Marian Wydow khatar o RIKC phenel site zukarelpe zi khaj o 26 maj, sostar zi khote o them shaj kerel överklaga. De so von kamen si, the avel kadale krisi sar prejurikat. Kade sa le manusa kon sas andre ando registro the shaj len phenge krisatar avri shinde love.