Le zuvja mangen the zan angle

Adjes vi le romane zuvja mangen the shaj keren butji avral o kher. De pasa kodo na numa i familija site zutij. Vi o them site zutij la familijaki integraciasa. I diskriminacia thaj le romengo avrishutipe site phagelpe ando them. Pasa kado trubuj ve le rom thaj vi le gaze vast-vastestar khetanimasa the keren butji,

But butji taj zor trubuj pasa kodo the zanel the inkrelpe i romani kultura thaj o mistipe-lasipe.

Le romane zuvja sas khon mindig dikhenas pala phenge phure thaj nasvale manusha. The len sama pala penge savora thaj pala pengo rom savo inke vi adjes si jekh importanto thaj zurali rig andi romani kultura.

The avelpe phe duje thanende, bi zutimasko si pharo. De adjes but murs zutin phenge romjan. Len sama pala phenge savora thaj vi le khereske butjasa si murs khon zutij la zuvja. Le romane zuvja adjes phenen khe von birin the zan angle ande phengo trajo, de so site paruvelpe si i preli dikhli struktura.

Adjes le romane zuvja mengen the zan angle thaj the integrinpe ando svedicko samhället. De so site paruvelpe si, i strurktura sar phej rom dikhelpe.

Anda kodo ame gelam khatar o Radio Romano khaj o Romano Kunskap Centro RIKC ando Malmö, the shunas so i Renata Andersen phenel sar le themeski struktura site paruvelpe karing le rom.

The zutijape khatar le selduj riga kheral thaj khatar o svedicko them atunchi la romana zuvja naj jekh pharimo phej integracia. Thaj adjes but murs si khon zutin phenge romnjan le khereske thaj le savorenge butjasa. Jekh si anda lende o Robert Vävström.