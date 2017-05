Angluno djes khaj naj ID kontroli

Maj bari diferencia si ke naj musaj e manushenge te uljen tele pa gesha thaj te sikaven penge legitimatci, phenel o Samuel Larsson khaj si reporteri ande Shvedosko radio.

Vov phenlas tetehara ke vov chi dikhelas maj but e manushen so kernas kontroli thaj ke maj pachaki vrama si akanak.

16 shon kodolestar las o shvedo e decizia te kerel pe id kontroli pe savorende khaj nakhen e granitci mashkar Shvedo thaj Danemarko thaj kado kerdas ke but narodo so tradenas sako djes mashkar kadal duj thema ande buchia holjajvenas zurales ke zurales maj but vrama djalas kado skurto drom e buchiarenge.

Karing 15 000 manush traden kado drom sako djes kana si te aresen ande penge buchia thaj akanak naj lenge musaj te uljen tele pa gesha ando Kastrup te sikaven penge legitimatci thaj pala kodo po dujto te beshen pe gesha thaj te traden maj dur ande buchi.

Feri vi te si kade ke chi avla kadi kontrola kusa e manushenge legitimatci sas vi kodo phendo ke avna kaver maj zurale kontroli pe granici.

Sar kadi buchi mezia chi djanel inke e policia.

Michael Mattson khaj si sherutno pe granitsaki policia ande Region Syd phenel ke inke chi djanel pe sar kadi maj zurali kontrola avla thaj ke e decizia pe kodi buchi avla kerdi po kaver kurko.

Kado ke chi avna id kontroli po Öresundsbron o podo mashkar Shvedo thaj Danemarko thaj pe gesha kerla ke e policia musaja te kerel jekh kaver buchi.

Feri kado mezija ekcera phares ke kana sas e id kontroli chi birijas e policia te kerel jekh zurales lashi kontrola pe sa thana tela jokfareste pasha podo, e stantcia Hyllie thaj pasha o parahodo ande Helsingborg.

Arachi phendas o Patrik Engström khaj si nationalno sherutno pe sa granitsienge polici kodo ke trobuja karing 250 polici pe kadal granitci thaj kado si 120 maj but polici sar khaj si adjes.

Feri vi te hibazij kodo ke naj dosta buchiara pachal e policia ke e buchi djala maj dur mishto pasha e granitsi, phenel o Michael Mattsson sherutno pe granitsengi policia Region Syd