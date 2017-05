Roma råd laspe ando Malmö

Hanna Tome oppositionskommunalråd phenel khe o kommun styrelsen khetanimasa le representatonca khatar le romane organizaciji line i decidia phe jekh Romano råd.

Ande savo besna 20 manusa, 10 zene anda lende avla politiker 10 zene avna rom. Ando råd o angluno sherutno avla politiker, o dujto sherutno avla rom.

O pusipe gelas karing o Marian Wydow anda RIKC. Soj kodo so le rom kamen the vazden?

The paruvelpe le romengi situacia, pa kado si but vorbindo andi kommmuna. Numa saj resen le rom integracia sar von kamen, sar von kamen the aven dikle?

Adjes le rom avna shunde khatar le politiker ando Malmö, thaj vi le politiker mangen the paruven i adjesutni situacia, phenel i Hanna Tome oppositionskommunalråd, khatar o vänster partiet.