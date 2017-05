Romani inkludacia ando Borås.

O Borås sar javera bare gradia foria ulo Pilot komuna kote so ka žutinipe pomožinipe e romen te inkludirinenpe ja integririnenpe ko samhelet ko svedikano društvo.

Sine jek baro khedipe sostanok kote so o roma korkori biringje e romska rodet kola so ka keren buti e romengere puchipaske. Ko odova khedipe sostanok ale but manuša, isto reprezentantia tari komuna.

Bute romencar vorbiskerdem kerdžum lafi, ama mange sine importantno važno te džanav soske musa te oven o roma inkludirime soske trebno romska rodet. I Monika phenel kaj musa mora soske o roma tane panda diskriminirime, trebno lenge edukacija skola thaj buti.

O rom o Elvis so alo taro Helsingborg phenola kaj akana e romenge majlokho, akana trrebno o roma isto te borinenpe te inkludirinenpe ko samhelet.

Ked o roma kedenape buteder tane reprezintirime o murša o roma, ama ko akava khedipe sine vi džuvlja sar so sine i Svetlana oj phenel kaj ali ?i te šaj vakeri te vorbini kaj o džuvlja isto tane sposobno chak po sposobno taro murša thaj kaj trebno te ovel jednakost maškar o rom hem i džuvli.

Ko krajo o Robert Simonovic so kerol ve? buti ki komuna ko Borås sar brobyggare. Phenol kaj isi but potreba ko Borås te pomožinipe e romen.