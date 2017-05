O racismo karing le rom si sa kodo sar 40 bers palpale

I reporterka Margit Silberstein khardas opre khaj o studio the del pesko raporto. I situacia sas phari thaj iritacia bari sostar o SR-Malmö sas po than. La skolake sherutne, phende le elevonge, khon tromala the vorbij la reportkasa phandaven thele lenge skolake love so sas 25 koroni phe jekh chaso.

I iritacia vazdaspe pala jekh kidimos so o elevrådet kerdas, I xoji sas bari karing le rom ando elev rådet nas len than thaj chi kodo nas kamlo sostar phiravenas kolopo andej thexaneski sala. La skola sas gindo phej neve möbli de chi shutte. Von phende chi sas sostar le rom vi kade phagen le.

Elev råds representanto nastig alosarde le rom. Len nas than andi skola AMU Arbetsmarknad utbildning. De meg chi andi toelata jekh romnjake nastig sas the zal. Khane le elev rådosko sherutno sas puslo, vov phendas khe i diskriminacia nas kade bari karing le rom.

Le elev rådosko sherutno delas taga so phendaspe thaj so chi phendaspe thaj phenlas khe angla leske jakha sako manus si jekh. De hatjardjolpe phe leski vorba, so vov phenelas nas chacho. Le elever savala sas phej romengi rig prelende phenelaspe anarkister, facister, kommunister thaj sas lenge phendo thena sonpe ande ande kadala pusimata, problematika.

Le elever sas phej duj riga, sas kon kamelas the zutij le romen meg le avera kamenas the shuden len avri anda AMU. Le romenge sas but pharo so lenca kernas thaj sar prelende dikhenas.

Le rom so mangenas sas phenge manusikane chachimata thaj thena aven thele dikle anda pengo uraipe the aven von aceptolime sar manusa thaj lengi kultura. La skolako cherutno/utbildnings man Thore Håkansson phenelas khe vov chi las sama khe rasismo nakhelas kharing le rom andi skola. Thaj khe i skola soha chi kamelas vaj zangle the lel le elevondar lenge studiake love.

Thore Häkansson phenlas khe vov vorbindas kodole manushenca khon hotalindo le romen de sas phendo lendar khe kodo chi pelaspe thaj nas chacho. Thaj vi le romen si sa kodo chachipe sar le avere elevon the avel len jekh representanto ando elevrådet.

De the zanelpe the paruvelpe o negativno atitudo kharing le rom las karingpeste kado pusipe sar jekh pharipe.

O pusipe pa o racismo so zalas karing le rom sas pharo. Sar kodi the shaj phagelpe, Kodoleske 40 bers palpale.

De si kadi situacia adjes parudi. Si inke racismo karing le le rom ? Amenca ando studio si o Erland Caldaras vov si aktivisto le palune 24 bers. -Erland sar tu dikhes phe le romengi situacia sar sas thaj sar si adjes?

I situaci naj parudi ! Si parudaspe si khe adjes na zigenare phenen, phenelpe rom. De i driskiminacia vi adjes si bari thaj but savora adjes garaven phengo romano identiteto, phenel o Erland Caldaras.