Save si e romane tradicionalen gada

Ano paluno vreme keren exibicie, modne revije on korkori kamen te mothoven sostar ljenge si iportantno te piraven pire tradicionalne gada pe peste.

Jekh ljendar si e Katja Blomerus voj djal trujal te mothovol ano diferntne komune e gadjenge e manushge save keren bucha ano firme, kobor importantno si ljenge e gada, thaj save si ljenge gada?

But romane djuvlja kana phiraven pire tradicionalne gada pe peste arakhenpe ane but bi lache situacie thaj kerolpe pe ljende diskriminacia e Katja phenol amenege uzalo odova so keren diskriminacia pe lejnde oj phenol kaj on dikhen bange, amen o roma kama te kera buchi kaj sam lache dizutne e themske na numa e chori rig vi but pozitivni rig si amen.

Si bucha kaj roden te hurava amen e buchake gada, amen dja maj dur thaj keras godo, numa si vi bucha kaj amen shaj te phirava pe amende amare tradicionalne gada thaj te kera buchi, voj ljol pes sar exemplo thaj pheno kaj la si buchi ando Upplandsväsbys musem, thaj gothe voj kerol piri buchi thaj pe peste si lake tradicionalne gadenca.