O them pindjarol piri dosh

Kaj trubul te dolpe kompezacia e romenge kaj kerde etnikani dsikriminacia 30 milje kune ko djeno, so sas registrime andi Skåne policia.

Akija si jekh bari thaj istoricno decizia na numa ando Shvedo vi andi drago luma, kaj e policia kerda etinkani registarcia pe roma ando Shvedo.

Musaj te phenav kaj akia kompezacia naj sa jekh savi dindja jekh var o JK po 5 000 kr, ko djeno, na akija si jekh javer juridiakni decicia so amen dikhlam maj pashe kaj andepe kaj sas etnikano rigostro pe roma phenol o Robert Hårdh katar o Civil Rights Defenders.

Numa ando puchi si gado jek akto kaj o them phenol kaj sas etnikani registar?

Me dikhav kaj gade aktosa kaj o JK vaj yhen chi kerol apelacia pa e decizia so anda o krisi o Hovrätten kaj kerdape etnikani diskriminacia mothol kaj sas etnikani diskriminacia pe roma thaj kaj pindjaren piri dosh.

Numa ando puchipe kaj vov phenda kaj akavA nevipe ka avol baro internacionalno, kamlam te puchas sar?

Mashkar but roma andi luma thaj but organizacie thame kamen te dikhen sar o shvedo anda decizia so kerdape etnikani diskriminacia pe roma.

Thaj akava si but pozitivno kaj e juridikia anda jekh decizia gade, kaj mothol so amaro them o Shvedo del e manushen pire manushikane chachipe tah zorarol e demokratia ando them pehno gade o Robert Hårdh katar o Civil Rights Defenders savo kerda represntacia e 11 rome jurdika