Jekh tiro tradas andre ande kaver matori po Götgatan

Palakodo ke maladas andre ande kaver matori tradas maj dur dji kaj e Bondegatan thaj kote muklas o tiro thaj nashlastar.

E policia akana roden le chafforos thaj vi kote po than roden majbut informatsia so shaj kerdaspe, akna peneninke pe kado sar vipatko, puki chi zanena avri maj but informatsia thaj puki chi vorbina gatha le swjatkonsa.

Thaj pala informatsia katar o Aftonbladet, si po than vi e nationalno insatsstyrka thaj vi e bombgruppa.