Ivestigacia si gata pe nationalne minoritetia

O regerigo ando Shvedo rodla te kerolpe jekh investigazia te shaj zorarolpe o zakono pa e 5 natioanlne minoritetia ando Shvedo pe Filanderia, Samer, Torneldalnigar, Romer thaj Judar.

Me na darav te phenav kaj e minoriteno politika pal o 17 bersh sar o Regeringo pindjarade e natioanlen minoritetia chi kerde mishto buchi, thaj kaj but komune chi dlje godo so trubul te shaj hacharolpe e natinalen minoritetia sar jkeh kot ando them.

Gooljestar trubul jek nevo thaj maj shukar starto so ka avol ando zakono, te arkhol e minoritetiengo chahipe.

Ande but förvaltlnings område mothonpe varesave rezultatia kaj si chibjake centria, numa kana vakera kotar e roma thaj e judar chi dichol gade andi investigacia odoljeske phenav kaj chi kerdape mishto buchi e minoritetienca.

Ane but komune te dolpe shaipe te sikljon e chavore pe dijaki chib, uzalo odova kaj e sjkolake rektoria pindjren mishto o zakono so mothol pa o chachipe te sikljove te dijaki chib. Proposlao si te dolpe vi aklje grupenge jkeh gade shipe te avol centro e chibjake.

Maj dur vi vorbisardape pa o zakono ande förskolan- e cikne chaorengi shkola thaj ande medicinake zutipaske thana e phurenge-äldreomsorg o Lenart dlol proposalo kaj na nuam te avol pe finsk, samiska ka avdjes isi ane förvaltlnings område, te shaj avol vi shaipe te dolpe vi e romenge.

Amen vi das proposalo te avol maj mishto strukturimo dialogo ando concilo e minoritetienca ande komune, te ashunepe maj mishto mljenge puchimata.

Godo so amen vi ka roda si te bajarolpe o djanipe pa e minoritetia, ande te avol pe sikljovibasko plano andi media ando publicservice maj but programia thaj te dolpe edukacia e andi media te shaj kerolep majbut programia thaj gade te motholpe maj but e natioanlen minoritetia avri. Thaj kaj te ljen maj but rensponsibilita e themeske institucie te mothol e kultura thaj e minoritetie maj but.