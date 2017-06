Romani konsultaciaki gruppa agorij buchi

Kothe kaj sas o gindo te den expertiso la komuna te len avri jek romani strategia pe romani inkludacia. Intregi 7 membrura ande gruppa mukhen peski buchi thaj skirin ande jek mejl ke kado si ke acharen ke si dukhade ke naj shunde katar o foro.

O rom o Domino Kaj si jek anda kodol membrura, thaj phenel amenge ando Radio Romano majbut sostar e gruppa agorisarde pesko buchi khetanes le forosa Stockholm, kana ame maladzilam lesa thaj kavere membronsa.

- Amenge phende ke ame ande gruppa avla ame e responsibilita kana aven kaj e romani strategia, ferik ke thela vrama djanglam ame avri ke kaver partiji skirin pe kado, thaj naj kado o problemo. O problemo si ke si jek styrgrupp vaj jek sherutni gruppa opral pa e konsultaciako gruppa kaj kothe o kontento po agor si te djal, von si te kheren preperacia ando pushipe, thaj kothe naj chi romano manush. Ame phendam ke kamas te avas ande jek than kusa styrgrupp te avas securni ke o romano kontento avla vorta thaj pala kode kado djal maj angle kaj o kommunfullmäktige vaj kaj le politikura thaj rom chi dikhle pherdal kado. Pe kado ame phenas stopp. Ame gindosarasas ke ghelas maj angle buchi akanak kana sam minoriteto, ferik ke majdur dikhas ke e struktura si sa kasavi sar mindikh, phenel o Domino Kaj.

E konsultaciaki gruppa vaj o samrådsgruppen ando Stockholms stad sas formovano ando januari shon kado bersh le gindosa te den expertiso thaj te len avri jek strategia pe romani inkludacia sar jekh panche bershengo plano katar o 2017-bersh zi kaj o 2021-bersh, kaj la gruppa sas e responsibilita pe kadi buchi. De sar kadi vrama sas la konsultaciaka gruppa thaj le foros regularni khidimata cirka jokvar ande jek shon.

Ferik ke pala kodo avilas informacia ke vi pe kaver righa sas te avel kherdo buchi la strategiasa, thaj pa kado chi las e gruppa informacia. E buchi pe startegia pala kode po agor site avel khetanes shutini te avel preperovani katar jek styrgrupp, kaj naj andre chi jek rom, phenel o Domino Kaj majdur.

- Kado si pa influacia thaj participacia sar kaj skirijpe ande le lila katar o regeringo. Ferik ke ame acharas ke naj influcia katar amari righ kana chi mukhen ame te avas andre ande styrgruppa. Ferik ke sajek phenen amenge ke ame avasa resposibilino te las avri jek romani strategia, kathe acharas ame ke nashtik inkras responsibilita po kontento ande jek dokumento kaj site avel dino kaj le politikura pe decisija. Ame manglam te avas andre ande styrgruppa, ferik ke o direktoro ande foro phenel na pe kado vi pala kritika, phenel o Domino Kaj.

E styrgruppa sar kaj bushol si kodi kaj si la e responsibilita te kheren preperacia thaj te len decisija kana avel kaj o dokumento kaj si jekh romani strategia. Jekh panche bershengo plano katar o 2017-2021 bersh pe romani inkludacia ando Stockholmo.

Ande kadi gruppa naj andre rom, thaj kado akanak acharel e konsultaciaki gruppa kaj sas andre o Domino Kaj ke djal karing e regeringoski buchi pa romani inkludacia ande jek progressivno kommuna sar Stockholmo.

Ferik ke phenel ke vi te nas vorba dini katar o Stockholms Stad te aven von andre ande styrgruppa, mangle von kado katar o starto thaj akanak acharen ke si dukhade thaj nas shunde.

- Si te len avri diferetni strategiji thaj te kheren inkludacia pe rom, ferik ke chi kheren kado ferik ke djan majdur ande peske phurane vurmi pa le departementongi righ, kana avel kaj kado acharas ke chi sam shunde. Ame las avri diferetni kritiki karing o Shvedo thaj chi kado chi zutij. E buchi katar o regeringo si virazno, ferik ke hibazin majdur pe jek kommunalno levelo, thaj chi shunen po romano glaso. Kathe acharas ke sam dukhade thaj chi sam shunde phenel o Domino Kaj.

Kaj majdur phenel ke so trobusardov kadi buchi te djal vorta avilov te shunel o foro po romano glaso thaj te den le romen jek sa kasavo than thaj influcia sar le bucharen thaj politikon ando foro. Thaj kathe hibazisardas thaj chi djal majdur, vi ame si chachimata, phenlas o Domino Kaj. Kaj vov akanak po agor chi phenel ke chi djanel so avla majdur, ferik ke zukarel so avla majdur katar o foro.

- Ame phendam kaj ame tordjuvas, thaj akanak ashel o Stockholm stad kaj line e buchi katar o regeringo chi kamen te djan majdur, thaj te si kade musajij te vorbisaras sar kado kherasa. Ferik ke sar kaj sas akanak ame chi kamas te djas majdur, dikhsasa so avla maj angle.