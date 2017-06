Atveto pa kodo ke e Rom mukhen Samrådsgrupp

Phenel e Annika Hjelm khaj si direktorka pe kansliet för mänskliga rättigheter och demokratiutveckling ande Stockholm stad thaj khaj si sherutni pe romani inkludatcia ando Stockholm khaj si akanak jekh utvecklings komuna ando Shvedo ande Romani inkludatcia.

E romani samrådsgrupa si chachimasa jekh colsultativno grupa khaj si te del consultatcia khaj e sherutni buchiaki grupa - styrgruppen khaj pala kodo mukhen propozalura thaj e politikura len decizia pe diferentne pushimata so si te aven pe rom ande romani inkludacia.

E romani colsultativno grupa mukhle penge thana arachi 14 juni thaj phende ke von acharde ke o foro chi shunelas pe lende thaj je lengi expertisia nas ginadi ande foroski buchi.

Kade chi dikhel e Annika Hjelm pe kado pushipe, voj phenel ke e consultativno grupa denas but ande kadi buchi kusa pengi expertisia ande kadi buchi kusa romani inkludadcia.

E bari kritika so e Consultivno grupa mukhlas sas kodo ke naj chi soske rom ande styrgruppen e gruppa khaj inkrel e chachi buchi - o gazdipe ando foro.

Annika Hjelm phenel ke ande intrego Stockholm si diferentne styrgrupper - gruppi khaj inkren e maj bari responsebilita te avel e foroski buchi andre ande foroski struktura, feri ande kadal grupi chi birin normalne foroske buchiara te den andre.

Ande kadal styrgrupi si feri e diferentne sherutne anda e diferentne foroske stadsdelsförvalningar thaj kade si e foroski buchiaki struktura

E consultivno grupa phendas ke von acharen ke chi djal te avel jekh styrgrupp khaj si te len decizi pe romane pushimata ande Romani inkludacia kana naj len chachi romani kompetencia thaj te djal e buchi mishto avri musaj te aven rom pangle ande kadi grupa.

Annika Hjelm phenel ke von shunde pe e romani consultivno grupa thaj e foroski styrgrupp dine vast te keren jekh jekhutni buchiaki grupa arachi feri ke e romani consultivno grupa chi kamnas te den vast pe kodo propozalo so o foro das thaj von mukhle pengo thaj sar romani consultivno grupa ando foro.

Annika Hjelm khaj si direktorka pe kansliet för mänskliga rättigheter och demokratiutveckling ande Stockholm stad phenel po agor ke e rom naj so te daran ando Stockholm pa e romani inkludatcia thaj romani strategia ke e buchi djala maj angle, feri sar kado mezija chi birij voj te phenel akanak ke kado so kerdas pe ke e romani consultivno grupa mukhle pengo than arachi pe rachate thaj akanak si te dikhel pe sar te kerel pe buchi maj angle.