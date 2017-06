"Musaj te vazdel pe jekh sasto nationalismo"

Trobuj te vazdel pe opre o romanipe thaj e romani kultura te na hasajvel e romani chib thaj kultura, anda kodo zumavel pe te kerel pe romano teatro, romani poezia, romane kevni kusa romane paramichi ando Slovako.

Marian Balog si anda Roma Literary Club anda Banska Bystrica khaj si ando Slovako.

Kote dikhlas pe ke pala but bersh diskriminatcia nakhlas jekh asimilatcia thaj kado kerdas ke but but but rom hasarde pengi romani chib thaj vi kultura thaj pasha kodo line e rom te ladjan pe khatar peski chib thaj vi khatar peski romani morci.

But importatno si akanak te kerel pe jekh zurali buchi te vazdel pe opre e romani chib thaj te sikavel pe ke naj ladzavo te avel o manush Rom, phenel o Marian Balog.

Kadi buchi naj lokho feri vi kade trobuj te kerel pe kado te sikavel pe pozitivne buchia thaj e romane Superstars ande sporto thaj ande Muzika te aven avri peske romanimasa te avel e romane chavoren chache romane idolura.

Marian Balog dikhel ke e situatcia kerdjiol maj lashi akanak sar maj anglal ande Slovakia thaj Tjeho kusa e romani chib thaj romani kultura.

"Musaj te vazdel pe jekh sasto Romano nationalismo"

Vi te si o drom dosta lungo te aresel pe po jekh levelo te aven e Rom loshake anda pesko romanipe.

Marian phenel ke trobuj e vazdel pe jekh sasto romano nationalismo krujal e ljuma khaj e rom loshan anda pesko romanipe thaj den vi sa e kavere romen pachiv anda lengo romanipe.