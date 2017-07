Le tu sama te na hohaves khatar le doktora

Anda e firmi kon keren shokarimasko operatsi butt, chi birin the lasharen pengo butji sar trubulj.

Kana mangen e manush shotiri naj kon shutij phenel e Allmänna Reklamationsrätten!

I Sanna kamlas te lel romes taj misto kado manglas peskte cajto ka le doktora kon keren shuarimasko operatcia. Kade voj gindias hogy shukar avla pe i bijavesko djes. Voj kerdas jek IPL-behandling, feri chi gelas lake avri sar voj anglunes gindias. Laki morshi zurales nasvajlas taj kade sas te shal ka le morshengi doktora te magnel shutori.



E morshengi doktora sama line hogy shovjilas taj pabilas laki mortshi taj vi i farba pe laki morshi parudjilas kathar i IPL-behandling.

I Sanna boldas pe karing e Allmänna Reklamationsrätten - so si pinjardo sar: ARN.

Khote but manush bolden pe te den opre diferentne firmi kon chi lasharen pengo butji sar turbulj pe. I Sanna opre das i firmia kon kedine i shokarimasko operatsi lake.

E menus kon keren butji po ARN pe kodi ashile hogy e doktora sas doshale, taj le doktora sas te potjinen la palpale 18000 so voj anglunes potjondas pe e operatc ia. Shi adjes chi potjinde la palpale taj shina chi kamen te potjinen la, Taj e ARN chi birij te kerel kanshi.

Maj but sar shell shtarvardesh manush opre dine differentne firmi kon keren shuarimasko operatcia ke shi shajardas len i butji so sas kerdo khatar le doktorora. O Sveriges Radio, P3 perdal ginads e butja so sas opre dine khatar e manush. Anda e shell shtarvar desh aktora, tranda butja sas ka le dokterora sas doshale.

Vi te sas butt manush kon opre dine le doktora misto e hohamne vagy shore butja, shi shutij. Vi kana e ARN shuvel ek lovengo shtrafo pe le doktora naj musaj te potjinen palpale. Anda e trada butja ka le doktora sas doshale maj but sar e dopash shi potjinen palpale

I Sanna nagyon chudijpe pe, hogy kado sar shaj perel pe ando Shwedo taj akanik si te shukarel te lel romes misto lako nasvalimo so kerdjilas.