Rekordo pe sode manush chi len assitanso

Kadi si e maj cini siffra de sar e reforma pe assistentura avilas andre de cirka 20-bersh kodoleske.

O 4-bershengo Oscar si les but phare diagnozi thaj chi del peske rada kana naj doroslo vaj vuxen manush pasha leste te lel sama, ferik ke vov chi lel kompenzacia te shaj avel les assistenso katar e Försäkringskassan, phenel leski dej e Erika Glännbro.

Le Oscaros si pharo utvecklingsstörning , pharo autism kusa zurali epilepsia. Thaj les trobuj te dikhel varekon pe leste intrego djes, phenel leski dej.

- Vov chi acharel chi soske instrukciji, chi acharel thaj chi hasnij znakura ferik ke musaj te dikhes so vov kamel te kherel. Thaj vi shaj lel les epelepsiako atacko, trival zi panchvar ando djes, phenel leski dej e Erika Glännbro.

Kana avel kaj o fallo pa Oscar acharel e Försäkringskassan ke kodo zutipe kaj vov site lel si ginado andre ande kodo so sako dej vaj dat shaj den.

- Kado si thela kritika. Jek manush kaj naj les kommunikacia, kaj chi birij te hal jekzeno, tena djal ande toaleta, te uravel pe. Thaj kado von acharen ke si normalnie ginado ande responsibilita kaj si deja vaj dades, phenel e Erika Glännbro kaj opruch o Oscar si la inke duj shavora.

Majdur phenel e Erika ke kado kherel ke jek familja si intrego vrama po agor ke aba chi birina majdur te den peske rada.

E familja Glännbro rhode assistansersättning, vaj assitantongi kompenzacia, jek themeske zutipe kaj si aktualno de sar o 1994-bersh kaj si kherdino te avel dino manushenge kaj si le varesoski disabilita te shaj trajin sar kaver manush ke len zutipe jekhe assistentostar.

Adjes len maj cera sar 16 000 djene kado zutipe ando Shvedo.

Le politiktura butivar phende ke kado systemo si za kuch, kado bersh kherdas kado le themeske cirka 25 miljardura koroni thaj o regeringo phende ke e Försäkringskassan musajij te phagel e koshti. Opral pa kado sas vi duj verdictura katar e krisi kaj kherdas ke maj cera djenen si prava kaj kado supporto.

Thela duj palune bersh vi but djene hasarde pengo zutipe thaj vi so maj but djene chi len kado katar o departemento.

O paluno bersh sas kado levelo maj uchi, ferik 20-procenti line kado zutipe katar e Försäkringskassan. Thaj o rekordo sas lino ando januari shon, kana ferik 14-procenti line ja sar atveto kana rhode kado zutipe. O maj cino kotor manush zi akanak.

Thaj preliminarni siffri anda februari shon sikhaven ke o njisko levelno majdur inkherdzol.

O Andreas Larsson, avdelningschef ando Försäkringskassan, phenel ke e duj verdictura thaj na e kravura katar o regeringo kherde ke akanak si jek limita pe sode manush len assistanso.

- O goalo kaj o regeringo skirij pa leste ande peske regleringsbrev chi del effekto sar ame shuvas o pravo, phenel o Andreas Larsson, avdelningschef ande Försäkringskassan.

Ferik ke e Oscaroski dej anda Alingsås acharel ke o pravo vaj o zakono trobuj pharudino.

- Zurales brikagi kerdzos, but manush phenen amenge che pharesij musaj te avel ke si ame nasvalo shavoro, ke o Oscar naj sar intregi kaver. Ferik ke na kado si o pharo, Oscar si fantasticno sosko si thaj ame kamas les majbut pe luma. Kodo si si phares si ke musajij te mares tu anda sako cino zutipe kaj site les, phenel e Erika Glännbro.