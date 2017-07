E Maria pirel ando universiteto aj sichilas komunikacia aj PR ando universiteto, voj kamel majdur si te sitciol ande shkola,, voj kamel te sitciol sitcaripe ando universiteto aj peska edukatciasa te zutij le romen aj le romane chavoren te shaj avel len majlasho trajo.

E Maria phenel ke khote ande lako foro kaj voj trajij si opral 2000 rom so trajin khote, aj voj but vrama si angazovano ande manushikane pushimata karink le rom voj vi si angozovano ande diferantne projektora zutimata karink le rom ande pesko foro. Majdur penel e Maria ke vi ando universiteto kaj voj pirel aj sitciol voj vorbij pa rom, aj zumavel te zutuj romen ando sitcaripe te shaj kadalelge so si phares ande shkoli te shaj zal lenge majfeder.

Jek gindo so mange avilas sas, kana voj sa kado las te kherel feri 22 bershengi voj si. Pe kado e Maria penel ke voj aba 7 bersh zutij romen aj sas zurels terni kana las pe ande butci romenca aj ande manushikane chachimata karink le rom sar jek romani mediatorka, ale voj chi kamel te penel pe peste romani mediatorka.

E Maria phenel ke mindig zutias e manushen so krojal late trajinas, mindig ulavelas pesko zagnlipe te shaj zutij le romen aj sa kade gindo voj adjes.

Kadi butci si zurales importantno po kade shaj zuraras e ternen te kamen te sitcion maj feder ande shkoli aj vi kavren romen so kamen te sitcion aj kaj kamen te paroven pesko trajo po maj lasho trajo kana len edukatcia skholaki aj aven maj zurale manush ando civilno trajo.

Kade pendas e Maria Dumitru.

Maj dur phenel e Maria ke voj trajij ande rumunia aj ande rumunia trajin opral 90 procentora anda rom ande baro choripe, aj anda kado bute zenenge bute romenge si phares te phiren ande shkoli aj maj lotko si lenge te pheren avri anda skhola.

Aj kadal but rom anda pesko choripe butivar pheren pe chore droma aj ande maj bare chorimata. Anda kado musaj te aven manush so zutin e romen avri anda kadi situatcia te shaj zutin le romen kadalesa te piren ande shkola aj te len edukacia.

Anda kado me gindoj ke e romen ande rumunia trobuj manush rom saven si edukatcia aj shaj peska edukatciasa zutin le romen te shaj zan maj angle aj e vramasa avri anda chorimata. E segregacia si bari amende ande rumunia aj kado feri e edukaciasa shaj maras tele. Kade pendas e Maria Dumitru.

Po agor e Maria Dumitru phenel ke laki edukacia zutia but ande kadi zutimaski butci romentca, kana si tut edukacia vi zutipe si tut, san jek manush saves si zor aj san jek anda kadal so kheres detcizji aj kaj shaj phenes so si te avel kherdo karink le rom savo zutipe si te avel karink le rom. Aj me patcav ke me avov jek anda kadal so kado kerela.