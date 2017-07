Angla akala grupa akharena "tattare". Von kamena te oven anonimne ja se garaven piro indentiteti sar resande.

Odova kerena odoljeske so pe ljende katar e rig e statoski ano bersh 1929 thaj 1930 ljiljep ando Norvego thaj ando Shvedo te kerolpe thaj kerdjape zoria sterilisering praklo o musha thaj o djuvlja so ljen hine javer etniciteti.

Amen vorbisardam e Bo Hazell, vov vorbil amenge save si e nevimat andi pustik "Resande Folket från tattare till traveller av Bo Hazell" so vov hramosarda ando bersh 2002 thaj so akana kerda nevo revidering ando bersh 2011, vovo vorbil so hramosarda 250 neve riga majbut andi pustik/kevnja.

Odoljeske so but hinen anonimne but ljendra hasrade piri resnade romani chib thaj na vakeren romane. Numa katar o bersh 1990 but manshus katar akjia grupa ljiljape thaj putarde vorbin kaj on itane Resande, hem ljiljepe te vakeren kotar piri kultura tradicia.

Akav kerdja motivacia te op Bo Hazell savo si zurnaljisti thaj svao kerdja rodipe so ulo akalje grupa, kamla te mothovol odova so kerdjape ando Shvedo, ov kerdja jekh TV reportaza a vi hramosrad jekh kniga e anavea "Resandefolket - från tattare till traveller av Bo Hazell" ando bersh 2002 thaj nevo reviderin ando bersh 2011.