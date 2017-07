Maj cera EU-migrantura len zutipe katar o socialo te traden khere

- Kana shusharde sa peske resursura aj intregi posibilitetura, aj den pe dosh ke jek zene chi den peske rada, adunchi aven kathe, penel e Emma Karlsson, socialsekreterare savi but vrama sas handläggare le eu- migrantonge.

Ale sar si akanak so maj cera roden zutipe katar o socialo. Ando 2015 bersh sas o bersh kaj maj but zene mangle zutipe te shaj traden khere, 245 zenenge sas pochindo bileto te traden khere. Kado bersh feri 28 zenenge dine biljeto khere te traden.

- So maj cera zene aven kaj o Socialjouren. Shaj avel anda kodo ke maj cera migrantura si ando Göteborg akanak vaj ke jek zene zalatfin pesko bajo, penle e Emma Karlsson.

E kommuna kerel koperacia kavere organizatonca sar o Räddningsmissionen taj o Stadsmissionen kaj vi von penen ke shaj avel kade ke maj cera zene si ando Göteborg, feri ke naj pevni.

E Ulrika Falk kerel buchi po Räddningsmissionen aj penel ke maj phares kerdjilas le Eu-migrantonge.

- E situacia kerdjilas maj phari kodolenge save beshen aj mangen pe vulica. So maj but manush si shudine pa peske thana kaj beshen aj mangen taj anda kodo daran te aven pe vulica. Aj vi maj cera love den le e manush ande lengo puhari, anda kodo maj cera zenej pe vulici, penelas voj.

E Elena anda Rumunia si aba ando Svedo de but bersh, aj vi voj penel ke maj phares kerdjilas.

- Aba chi perel man kade but love, e manush feri naken man. Kathe tordjuvav aba te katar e 7 jokor. Ingregi djesa sim kathe aj maj but so perel man ai 100 kr, penel voj.

Ale te zal po socialo aj te mangel love te shaj zal khere vaj zutipe variso sa, naj jek alternativo lake.

- Sosa shaj zutin ma? Kathe hochas perel man jek cera love aj vi habe, penel e Elena.

E Ulrika Falk anda o Räddningsmissionen penel ke kaj aven andre maj cera ansökningar kaj o socialo te shaj len love te traden khere shaj avel anda kodo ke von acharen ke chi len akutno zutipe sar daho opral pa lengo chero var zutipe habesa.

- But zene aba te anglal zanen sosko zutipe shaj len. Aj kana chi len zutipe pe kodo so si akutno adunchi chi roden chi zutipe te shaj traden khere, penelas voj.