Tino tolmachil e Biblijaki literatura

Adjes kerdol but romani litratura e shavorenge e ternenge aj vi e biblja. Adjes amensa ando Radio Romano del duma o Tino Demeter savo si andi organizacia Jehovas vittnen.

Sar von kamle jutimos lestar te shai tolmashil pe kelderashisko dialekto e biblijaki litratura.

Ando Swedo si 23 mile memberora, andi organizacia si but diffrente rom.Akana si but kidemata pe romani chib te shai ashunen svako rom pe peski dialekta sar exemplo ando Malmö pe lovari ando stockholm pe kelderash ando Norrköpng vi pe kelderash thai arli thai vi maj but forora

Adjes si len jek webbsite kai bushol jw.org, pe gado satio shai te djines literatura upral 200 diffrente lumake chiba. O Tino kerdas volotersko busthi pe kelderashisko chib, vo tolmashisrada e biblijaki literatura Brushura ,knigie thai video.

Pe kadi webbsite jw.org si vi pe aver romane dialektora sar exemplo Arli, Lovari, Kelderashiska thai Polska romani.