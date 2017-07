Ferik ke jek kaver metoda kajs bushol simultantolkning znachij ke o manush direktnie kontinualnie boldel vorbipe kaj shunel, kado butivar kherdo pe internationalni konferensura, kaj but chiva si vorbime.

E Ajten Berlafa thaj o Velko Karamani kheren buchi sar simultantolkar, thaj tlumachin kata vaj pe romania chibakhe diferetni dialektura.

Kade phenas von pa peski buchi kana o Radio Romano maladzilas lensa.

E vorba simultant znachij sa kodi vrama vaj thela jokvareste. Pe pe pengi internetoski skirin e tlumachongi firma Semantix ke neurologosko doktora line paluni vrama te interesulin pe le simutal-tlumachongi kapaciteta, so kherel ke kadal manush birin te processulin informacia thaj chib thela jek razo. Thaj jek teoria si ke kadale manushen si jek maj avansovano kotor ande godji.

Ferik ke e Ajten Berlafi phenel ke sajek trobuj kherdi jek preperacia angla sako razo kaj voj vite tlumachij.

Djanas ke mashkar le rom si but diferetni gruppi kaj vorbij dieferentni diakletura kaj butivar shaj aven zurales kaver, vi kana avel kaj le vorbi thaj vi accento. Ferik ke djal te sichos phenel o Velko Karamani.

But simultantolkura phenen sar von thela e vrama kana tlumachin chi den pe gindo pe kaver bajura kaj kheren te shaj inkren fokuso pe kodo so shunen, but djene phenen sar exemplo ke navet chi shunen pe kodo so phenen te shaj inkren koncentracia pe manush kaj so vorbij. E Ajten Berlafi phenen ke sako data kana voj tlumachij si kado phares, ferik ke kado drago si lake.

Opruch le chibakho expertiso trobuj jekhe manushes kaj kherel buchi sar jek simultantolk vi kaver kvalifikaciji, sar exemplo te biris te ribdis stresso, sigo te sichos, kontrola te birirs sigo te kheress associacia thaj te gindos sigo, thaj anda kado phenel o Velko Karamani ke importatnoj te djanes sar te kheres kana kheres jekh intrego djes buchi, ke kade shaj avel za phares.