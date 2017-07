Le tu sama ke shaj hasares tjiro tradimasko lil e neve zakonosa

Te si kade hogy aba sit tu, vagy akanik kames te les o tradimasko-lil, atunshi shun orde akanik. Na pe butes shaj chi avla dosta o lovengo shtrafo kana vorbis pa o telefono ando motori. Te na chi inkres tu pala e zakonora shaj hasajves tjiro tradimasko lil.

O milaj avilas taj maj but munsha den pe avri pe e droma. Vi tena naj ivend taj naj jiv pe e droma, but manush malaven e motorentsa. Ando angluni december 2013 avilas ek nevo zakono so si tele iskirime ando trafikförordningensregler anda paragrafa 13. O zakono phenel sar te inkren pe e manush kana traden pengo motora. Naj slobodo te bishavel o manush sms taj naj slobo te vorbij o manush pe o telefono tena naj le headset vagy bluetooth. De vi te si o nevo zakono chi inkren les but manush taj but zene vorbin pa o telefono kana traden.

O Adam Horvath, kas si tradimasko butji phenl amenge sosko butji kerel taj so si lesko gindora kana sako djes pe e droma kerel butji. Adjes pharoj la politiciace te den shtrafo, ke site al maj konkreno o zakono kana varikon doshaloj taj sostar malaven e motorentsa.

Ando Europa Unionen si internationalne zakonora sar te inkrel pe o manush kana tradel peski moroti, kadal zakonora si tele iskerime ando Wienkonventionen. Kodal manush kon chi inkren o zakono len lovengo shtarfo taj si te potjinen love. Akanik vi o shweditsko them kamel te zuralel penge shtrafora. Anda e neve zakonora kamen te anen ande hogy maj vahsnoj site al o sicharimo kana varikon kamel len o tradimasko lil.

Taj kodal manush kon aba traden pe e droma shaj hasaren penge lila te bishaven sms vagy vorbin pe o telefono kana traden.