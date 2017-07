Milajeski love baro differencia kerel bute shavorenge

Kadal milajeski love sikavel hogy but shavora si ando shtockholm kon tshores trajin taj naj lenge dosta love pe o milaj. Karing 40 procentora anda kodal familjora kas sas lovengo zutori kahtar o them de, desh shon vagy maj but magline kadal love. Phenel I Åsa Lindhagen anda e Miljöpartiet O gindo si hogy e foroske shavora kon si karing duj-ezera-duj-shlla-taj-dopash familjii len lovengo zutori te birin te keren aktivitetora. Marika Hjelm - Siegwald, kas si sherutni butji te kiden ande love pe o Stockholms Stadsmission zanel pa kadal bajora



Khana i shkola taj fritids phandavel pe o milaj but shavora tshores phiren taj pharoj lenge te keren variso pe milaj. Sosialne rodipe sikavel hogy vi 500 Koroni ando shon sar zutori but kerel taj chi kerdojl pe kade but stresso. Kadej vazdas o sastimo karing e manush te na hatjaren pe shores.



Na sako shavoro zukarel pe o milaj - 1 anda desh shavora vagy duj ando shkolalko klass shores trajin kaj naj dosta love. Kado sikavel jek rapporto khatar barnombudsmannen. Pe stadsmissionen sako bersh kiden love te birin te zutin kodolenje kas naj dosta.

Sar exmplo: Ingren e shavora pe kollo vagy aver aktivitetora shavorenge taj kade birin te diken nevimatora taj te birin te paruven situvatsia ek tcera. Kade maj pashe aven e shavora taj si pa sos te vorbin taj e shavora chi trubun te hatjaren pe shores mashar e aver shavora kas chi trubuj zutori.



E love so o Shtockholm akanik del avri zutij pe kodo hogy e shavora shaj zan pe Gröna Lund, vag te zan po cinema vagy te zan avri te len penge guglimatora penge familjasa. Vi maj anglal keraz kado ke nagyon vashnoj amenge e shavora taj kado inkras maj dur phenel i Åsa Lindhagen. (MP)