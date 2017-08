72 bersh pala o lumako maripe

Joakim von Scheele penel ke le romengi historia nas pinjardi, thaj si pares te araken faktora, ke but anda romengi historia si pendi, thaj na skirime thaj kado kerel ke inachej musaj te keren buchi ande investegacia thaj naj sako siklo kade vaj shaj avel ke chi zanen pa soste site keren vestegasia vaj sar te keren kado le romentsa, ale kado akana aba kezdij te vasdel pe.

O Viktor Famulsson vaj sar romanes kaj bushol wicha penel ke chi djal te penes vorbensa sar kado sakofalo sas kaj so nakle le rom e dar thaj chorripe sar ingrenas le romen ande vesha te hunaven peske gropi thaj kote vi mudarnas le kethani, le rom but nakle, thaj zurales cera skirijpe pa kado, ke le romen nas kodol mozlivosh sar le zidovon ke von sas shkolni sas le manush kaj skirinas tela sa kodo so petsisarde, feri adjes aba kado kesdij te puterdjol avri.

O Joakim von Scheele anda Forum för levande historia penel ke kodo so petsisarde le rom ando Holocaust sas bisterdo zidovisko gruppa sas pinjarade sigo pala maripe thaj le rom varisar hasajle nas chi pinjarade pa sa o mudaripe, dopjero ando 80 bersh kado si zurales but bersh pala Halocauts, pinjaradepe le najmsora ke sas sa mudaripe vaj folkmord pe le rom, angla kodo penas feri ke shaj mudarde unji romen, kado kerdas ke o pashape mashkar le rom thaj o them ashilas slabo, thaj vi o patreto ando them le romengo naj sar kaj truboj ke kaj nas shocha le rom pinjarade ando sa mudaripe.

O rom o Wicha penel sar o dujto lumako maripe rumosardas leske ando trajo thaj so leske ashilas sar paripe po ilo

Vof vi penel so shaj avilof kaveres le romenge adjes ando trajo te dinov le pinjaripe sar zidovon.

E Luka kaj barilas dadesa kaj so naklas o dujto lumako maripe penel ke lako dat baradas la thaj lake praloren kade ke shocha tena ochuvalin che chorripe vof naklas ando maripe, vi kana pendas lenge jekh historia so naklas kana aba von sas maj bare , pendas la loshasa ke sar vof das peske rada te arakel pesko manro kaj so chorde lestar ando lagero.