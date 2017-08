Romska världsmusiken 2017 bushiol o romano koncerto so avla savatone ando Malmö.



But muzika thaj but voja kamel pe te kerel pe khatar e organizatora Romani Patrin thaj Romano trajo.

Ghindo kusa kado koncerto si te sikavel pe romani kultura thaj te akharel pe andre savoren so kamen te aven te shunen pe romani muzika thaj te djanen ekcera maj but pa romani kultura.