Baro festivalo ando Göteborg

Opral 1200 diferantne aktivitetora si vi phurenge aj vi ternenge aj sa kado si po giva. Kote shaj dikes kulturake aktivitetora kasave sar arto, muzika opera, karnevalora, teatroa. Literatura aj filmora.

Tela kadal 5 djes so o festivalo si aven opral 1.5 miljonora manush te shaj diken aj te shaj loshan kadale festivaloske. Pe kado festivalo vi si but romane aktivitetora aj ame po radio romano vorbisardam kaj e marcella kovackova anda organizatcia trajosko drom aj so organizolij but anda kadal romane aktivitetora.

Shunen so e marcella amenge po radio romano penlas pa göteborgs kultur

kalas.