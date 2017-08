Edukacia romenge sar te putres jek fereningo

Aj kodo si karink romane fereningora aj rom so si len fereningora vaj rom so kamen te putren avri jek feringino

Kado utbildning si inkerdo khatar mucf (myndigheten för ungdoms och civilsamhällsfrågor) länstyrelsen ando stockholm. Aj e romani glinda aj e trajosko drom.

Amende ando radio romano avlilas e romji Mirelle Gyllenbäck so kherel butci ando länstyrelsen te phenel amenge majbut so kado si.

Shunen so e Mirelle pendas amenge.