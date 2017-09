Hibazin sichara angla termina

Neve siffri anda Arbetsförmedlingen sikhaven ke cirka 7 000 sicharenge bucha sas o te rodes lende ando juli shon.

E Ann-Charlotte Robb, kaj si rektorka ande Grevegårdsskolan ando Göteborg phenel ke zurales pharesij te arakhes sicharen.

- Sas ma karing e 100 intervjucicji, thaj majdur naj duj anda lende securni, phenel e Ann-Charlotte Robb anda Grevegårdsskolan.

Akanak but shkoli kezdin kadi termina kaj si te avel pala milaj ferik ke naj shutine thana sar kaj trobuj kana avel kaj el sichara ande shkola. O kotor sicharenge kaj sas te rhodes ando Arbetsförmedlingen po platsbanken sar kaj bushol, kerdzile maj cera thela juli te dikhesa pe sa kodi perioda o paluno bersh, kana sas 7500 bucha te rhodes. O agor ando juli shon sas majdur 7200 sicharenge bucha.

E diferencia mashkar le thana vaj län vi si bari. Ando Västra Götaland vazdepe e sicharenge bucha pe 17-procenti. Jek situacia kaj e Ann-Charlotte Robb rekortorka ande Grevegårdsskolan ando Göteborg acharel pharudas e possibiliti te rekrytulis sicharen.

- Zurales butivar si kade ke sas shutini vrama pe jek buchaki intervjucia kaj kodo kaj rhodel e buchi shuds pe vrama vrama o djes angla intervjucia ke vov vaj voj line jek kaver buchi. Kado si e sicharengo marketo adjes, phenel e Ann-Charlotte Robb.

Jek anda kodol sichara kaj rhodas thaj arakhlas buchi angla milaj kado bersh si e Emma Antti anda Göteborg. Voj sicharel ande matematika thaj ande fysika, jek anda kodal sicharenge gruppi kaj akanak zurales hibazin.

- Me but alosardem mashkar but diferenti bucha, thaj rhodos jek ucho standardo pe buchi. Vi kamos te avel pashe mashkar mura buchako than thaj intrego vramaki buchi. Thaj vi sas ma e possibilita te birin te aloj, phenlas e Emma Antti.

Ferik ke siffri anda Universitets- och högskolerådet sikhaven ke ferik cirka trin procenti majbut studentura kaj sas acceptovani andre ande sicharenge edukaciji anda termina pala milaj ando 20017-bersh te dikhesa pe sa kadi perioda o paluno bersh. Ferik ke kado vi sikhavel ke o intereso pe sicharenge bucha kherdzilas maj slabo, totalnie sas cirka 2 000 maj cera manush kaj rhode jek sicharengi edukacia.

E Maria Rönn si vice förbundsordförande vaj sherutni ando Lärarförbundet thaj voj daral anda futira vaj vrama kaj avla thaj phenel ke trobuj jek jekhutno politicno dhikipe ando kade pushipe.

- Le politikura musaj te ashaven te marenpe anda shkola thaj te arakhen khetanes jekhutne soluciji te avel oacha pe buchake thana ande shkoli. Kado tena achardzol e shkola jek problematicno than kaj konik chi kamel te kherel buchi, phenel e Maria Rönn vice sherutni anda Lärarförbundet.