RIKC Göteborg rhoden buchares

O centro si o gindo ke kommunalnie site kherel buchi pe romani inkludacia thaj te zutij le romen ando foro kaj sa kasave possibiliti sar kaver manush ando buchako thaj edukaciako trajo.

O RIKC akanak vi rhodel bucharen. Jek samhällesvägledare vaj jek koordonatoro akanak si rhodino te kherel buchi informaciasa thaj edukaciasa krujal problemura kaj si le romen ando them.

O nevo sherutno ando Romskt informations- och kunskapscenter o Domino Kaj phenel amenge majbut pa kadi buchi.

O manush kaj site kherel buchi sar jek samhällesvägledare ando RIKC Göteborg si o gindo te te del informacia thaj edukacia le bucharen ando Göteborgs stad vaj le foroke bucharen kana avel pa djanglipe pa nationalno minoriteto le rom thaj vi te representulij le centros ande diferetni khidimata, aktivitetura thaj projekti.

Jek buchi kaj so trobuj dosta but te del o manush pestar, ke si but kaj so trobuj kherdo phenel o Domino Kaj majdur.

Jek baro kotor anda e buchi kaj site avel kherdini ando Romskt informations- och kunskapscenter ando Göteborg si te vazdel o pachape mashkar o romano minoriteto thaj o majoritetno them. Kado kherel sar exemplo ke kodo manush kaj site kherel buchi ando centro trobuj te avel les vaj la experiencia kana avel kaj le maushikane chachimata, jekhipe thaj integracia. Ferik ke vi djanglipe pa e romani kultura thaj te djanel e romani chib.

Kado si o angluno paso ande rekrytacia akanak phenel o Domino Kaj.

Ande kvalifikaciji kaj si mangle te rhodel o manush buchi sar jek samhällesvägledare ando Romskt informations- och kunskapscenter ando Göteborg, si sar exemplo jek gymnasiaki edukacia, experiencia ando buchako trajo kana avel kaj le romane pushimata, te avel experiencia ande bucha kana avel kaj manushikane chachimata thaj idealni bucha thaj projekti.

Ferik ke o Domino Kaj phenel ke sako jek rom shaj rodel, ke vi tena naj intregi kadal kvalifikaciji, shaj si kade ke manush kherde buchi ande diferetni kotora ando romano pushipe thaj vi kado si jek importatno kvalifikacia. Vov phenel ke majdur si importatno o manush te kamel te kherel buchi, ke si dosta buchi.

O Romskt informations- och kunskapscenter ando Göteborg site kherel but diferetni bucha kana avel kaj o romano pushipe thaj inkludacia. Jek kotor anda kado avla sar exemplo te den informacia thaj te kheren progresso ande buchi te den le romen serviso thaj vi te des supporto thaj zutipe le romane gruppen thaj romane individon.

Ferik ke o Domino Kaj phenel ke vi te si but lashe bucha kherdine pe romani inkludacia ando Shvedo, si inke majdur jek lungo drom thaj lungo buchi kaj zukarel.