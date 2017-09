Majbut rom site agorin e shkola ande Eskilstuna

Kade phenel e Sirpa Lindelöf, kaj kherel buchi sar utvecklare vaj progressorka ando Eskilstuna kommuna.

- Kado si te bodulis jek podo mashkar dada thaj deja, le studentura, le sichara thaj le rektorura te kheras majbut romane shavora te agorin peski grundoski shkola kusa noti kaj kherel ke nakhle vaj godkända betyg sar kaj bushol. Thaj trobuj vi te kheras bucha vaj insatsura kaj vazdel o kompetenso le sicharenge, phenel e Sirpa Lindelöf.

O goalo kaj o regeringo shute pe romani inkludacia si "Kodo rom kaj pherdzol 20-bershengo ando 2032-bersh site avel les vaj la sa kasave possibiliti ando trajo sar kodo kaj naj rom". Thaj anda kado akanak si but diferetni bucha vaj insatsura shutine ande but komuni krujal o them akanak.

Ande Eskilstuna si adjes jek "brobyggare" vaj mediatori ando intregi Sörmland, jek djeno kaj kherel buchi ande komuna te avel les funktia sar jek linko vaj podo mashkar departementura thaj le rom.

Ame acharas ke kadi si jek territorija kaj kamas te kheras jek buchi vaj insatso ke le rom naj sikhle te phiren ande shkola, phenel e Sirpa Lindelöf.

Ande jek edukaciako materialo katar o Socialstyrelsen skirij pe ke hibazj pachape kaj le shavorenge shkoli vaj förskolor thaj ande normalni shkoli mashkar but romane familji. But vi phenen ke si antiziganismo thaj vi diskriminacia kana aven ando kontakto kavere manushensa thaj departementonsa.

- Kadi si jek diskriminovano gruppa manush. Ferik ke vi djal anglal e buchi vi te si ke acharas ke univar chi djal dosta sigo, phenel e Sirpa Lindelöf, utvecklare ande Eskilstuna kommun.