ÈRG del honorovano priso

Kado bersh las e Gunilla Lundgren honorovano priso ando peske skirimata so voj kerdas, ke voj kerdas opral 25 kevni.

Laki angluni kevnia pa rom avilas avri ando bersh 1972 khaj bushiolas Maritza en zigenarflicka thaj pala kodo avile karing 20 kevni khaj sas pa rom.

Kodo so si lasa specialno si kodo ke voj mindik kerel e kevni khetanes kusa rom vaj romane chavora.

O dujto khaj las o priso kado bersh sas o Baki Hasan.

Baki Hasan kerel akanak buchi ande språkrådet feri vov kerdas but buchi a romana kulturasa thaj vi a romana chibasa.

Baki Hasan kerdas tela but bersh but buchia e romenca ando Shvedo thaj zhutijas vi but e romen so avile anda Balkan.

Fred Taikon phenel maj dur ke e buchi kusa kado priso si vazno khaj vazdel pe opre e romen khaj keren kadi buchi thaj phenel ke dosta phares si te lel pe avri kadale romen.

Tela kadal bersh line 7 manush kado priso thaj o Fred Taikon phenel ke kado si jekh zor kana vazdel pe e manushen thaj vov pachal ke kado ke von den kado priso del vi e manushen zor te keren e buchi maj dur ande e romenge pushimata.