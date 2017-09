O krajipe chi zal le romanipesa khetane

Soj o krajipe? Sar le rom dikhen phe o romano krajipe? Zal o krajipe la romana historiasa khetane? Trubujpe romano kraj the zutijpe phej manusikane chacimata? Vaj saj zutijpe vi bi krajesko titlo? The shol prepeste variko krajesko titlo si bari dos phenel o Hajnal anda Malmö.

Andi romani kultura, historia soha nas kraj so sas thaj inke vi adjes si, si la krisake rom, phenel o Vicha. Andi Europa o krajipe laspe phe o medel tiden/maskaruni vreme. Khatar 400-1400 bers.

Savo ando Svedo zal pala themeske thaj foroske krisi. Adjes o Svedicko krajimo si andre ando grundlagen/themske grundoske krisi.

Maskar le rom nas soha kraj chi ando Svedo thaj chi ande avera Europiska thema, De adjes star romane kraj marenpe ande phengo krajicko titlo.

Pasa o krajimo vi monarhia trubujpe phel o Hajnal. Numa ame ando Radio Romano gelam maj dur the pusas sar le zuvja denpe gindo pha o romano krajipe.

Le zuvja mangen phenge romen the avel lenge kraj, von chi mangen aver romane krajen. O krajipe ande lengo gindo si dilipe. De le Star romane kraja anda Romania, Slovako, Ungro, mangen the kren butji politikalo phej romenge manusikane chachimata. Sar edjukacia, sastipe, thaj skoli the vazden.

Ando Ungro trin son palpale alosardaspe duj kraja. La Györako kraj Horvath Jozsef le zuvjange chachimata mangel the vazdel.

O Jozsef Horvath phenel, vov kamel the phagel kodi kultura khaj le romane zuvja si palpale cirdine. Sostar le romane zuvjango glaso si numa ginado khere ando kher de vi khote i zuvji site zanel pesko than.

O dujto kraj Pati Gyuszi alosardaspe ando foro Gyöngyös khon jekh politicno parto vazdas. Le Pati Gyuszeszki intrego familia manglas the alosarelpe vov sar kraj.

De trubujpe le krajesko titlo? Pasa kodo the saj zutijpe phej romenge chachimata. Na! I diskriminacia i segrigacia chi paruvelpe krajeske titlosa phenl o Hajnal.

Khana lelpe krajesko titlo maskar le rom, vi o gindo phe kodola manusa zal. Fajma von chi keren chachimasa, chache ilesa butji phej romenge chachimata.

Andes andi Erupa. Trine themende Romania, Slovakia, Ungro si 4 romane kraj. O Pusipe zal karing le svedicka rom. Shaj zukarelpe vi ando Svdo jekh romane krajesko alosaripe.

-Na ando Svedo si dosta amenge o Svedicko kraj!