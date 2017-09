Rhodipe pa nationalno centro pe romane pushimata

Vaj nationellt center för romska frågor, kaj so sas jek proposalo katar e Kommisia karing antiziganismo.

E rhoditorka anda Kulturdepartementer e Charlotta Wickman kaj so kherla o rhodipe sar te phutren jek kasavo centro, site dikhel pherdal sar trobuj e buchi kherdini karing le rom.

- Me khetanes kusa roma thaj romane expertura site dikhav pherdal sar jek nationalno centro shaj avel phuterdo. So pa soste me vorbias thela konferanso si ke presentulijas e buchi sar kado avla kherdino. Kado si pa jek lungona vramaki buchi te aven inkherde sar kaj trovun le romenge chachimata, phenel e Charlotta Wickman.

O regeringskansliet line e decisija ando Kulturdepartementet, te dikhen pherdal e possibiliti sar jek nationalno centro pe romano pushimata shaj avel. ande investigacia vaj rhodipe kaj e Charlotta Wickman site kherel si jek kotor anda buchi vi te dikhel che specificni bucha site kherel o centro, thaj sar e romani influacia shaj avel jek securno kotor anda e buchi. Thaj voj phenel ke kadi akanak si e angluni fasa.

- Ame akanak sam ando starto thaj khidas zanglipe. Akanak phiras pe khidimata maladzuvas romane representantonsa, thaj phuterde sam te shaj las but kontaktura manush anda le diferetni romane gruppi te ulaven peske gindura amensa. O gindo naj o centro te lel pherdal e buchi kaj kaver kheren ferik ke te avel sar jek komplemento, anda kode ame sam ando kontakto kavere departementonsa te dikhas kaj trobuj jek kompletacia, phenel e Charlotta Wickman.

O nationalno centro pe romane pushimata vaj nationellt center för romska frågor sar kaj bushol shvediska, si jek proposalo katar Kommissionen mot antiziganism karing o regeringo ke o e kommisia acharnas ke trobuj kado te zurarel le romenge manushikane chachimata ando Shvedo.

Majdur si o gindo o centro te avel jek kotor anda lungona vramaki buchi karing antiziganismo ando Shvedo, phenel e Charlotta Wickman.

- O gindo si te avel o centro sar jek khidini zor karing antiziganismo thaj diskriminacia, thaj kadalesa te khidas informacia thaj te avel jek funktia sar jek supporto karing departementura thaj kaver organizaciji thaj te dikhas sar e buchi zal karing le rom.

E Charlotta Wickman kherdas de lungo vrama buchi ando Regeringskansliet kusa pushimata phangle kaj manushikane chachimata, diskriminacia thaj nationalni minoritetura. Thaj de sar o 2005-bersh kherel buchi ande pushimata kana avel kaj le romenge chachimata thaj akanak responsibilnoj anda rhodipe na nationalno centro. Thaj majdur voj phenel amenge ke laki nadzea si kado centro vi te anel majbut struktura ando romano pushipe ando Shvedo.

- O gindo si si kado centro te kherel jek struktura pe romani influacia pe kodol pushimata inkherde katar o centro. Ke dikhas ke but pushimata kaj so si adjes pa le rom si ande jek projektoski forma kaj naj jek kotor anda themeski struktura. Thaj akanak kamas kusa centro te kheras struktura ande pushimata kaj si, phenel e Charlotta Wickman.

Kana avel kaj o rhodipe kaj site avel gata ando februari shon sar kado nationalno centro site mezij, si jek kotor anda descripcia ke kadi buchi site avel kherdini khetane le romensa. Ferik ke so znachij kado, khetanes le romensa, save rom, save organizaciji thaj sar?

Kade phenel e Charlotta Wickman.