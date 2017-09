Debato pa khangerako alosaripe

Ande debato vorbij pe but pa e politicne parti so si andre ande khangerako alosaripe S, SD thaj C.

Feri si jekh idea te djan e manush te alosaren?



O ghindo alosarimasa si mindik mishto, ke o manush birij te del pesko glaso. Feri o pharipe ande kado alosaripe si chachimasa, pe kaste thaj ande savo alosaripe.



Maj vazno alosaripe si fajma pe kodo so si maj pashe e manushes thaj kodo shaj te avel o församlingen, phenel i Jan Strid khaj si statsvetare anda Göteborgs universitet thaj khaj kerdas rodimata pe khangerake alosarimata ando Shvedo.

E informatcia si phari pa kado alosaripe thaj but manush chi djan te alosaren vi te si len chachipe te alosaren ande khangerako alosaripe.

Jekh problmatika si kodo ke but vorbij pe pa trin politicne parti, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna thaj Centern ke kadal politicne parti djan andre ande kado alosaripe thaj chachimasa naj kado alosaripe politicno feri si te avel pa khangeraki buchi, phenel o Jan Strid maj dur.

E diferencia naj chachimasa kasavi bari ande khangeraki politika kana dikhel pe savi partia njerij ke si dosta but khangerake alosarimaske parti khaj naj politicne inkerde thaj adjes dikhel pe maj but ande kado alosaripe ande politika.

Adjes vorbij pe maj but pa Socialdemokraterna thaj Sverigedemokraterna ande kado alosaripe khaj si chachimasa pa khangeraki buchi ando them.

Jan strid phenel ke naj bari diferencia ande e khangerake buchia vi te si bari diferenia mashkar e ppoliticne partiange politicno dikhipe.

Feri akanak maren pe e politicne parti ke e khangeri shaj te vazdel opinja mashkar e manush thaj kado kerel ke e parti kamen te len e zor ande khangeri.