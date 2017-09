Vi är romer exibitsia ando Umeå

Kado vernissago sas kerdo ando Göteborgs stadsmuseum thaj sas kerdo ande koperatcia kethane kusa Forum för levande historia.

Thaj o insiativo kaj kado gindo vaj projekto sas kerdo katar le romane aktevistora o Bagir Kwiek thaj e Tereza Eriksson.

Kado vernissago kezdisardas ando Göteborgs stadsmuseum thaj kerdas aba jekh cino turne krujal ande forora ando Shvedo thaj akna sikavna angluno razo kadi exibitsia mashkar 17 september dji ando 15 april ando 2018 bersh ando Umeå.

E Azra Suljic si jekh therni romni .... Kaj site penel amenge maj but pa peski buchi pe kado vernissage .. Vi är romer

E Azra penel sar voj kamel pe kado vernissage, sar pedagog te sikavel e romengi historia , pa pharipe,pa diskriminstsia kaj sas kerdi karing le rom tela 500 bersh, ale vi pa losh, pa kultura thaj pa musika, thaj so si lake jekh anda maj vazni bajora si o framtisdhopp vaj o pashe pe maj angle so le rom shaj resen, anda vorta kasave bucha sar kado vernissage. Von kamen te shon maj but zhor anda kodo pe maj therne manush ale vi pe ruzni kaver gruppi sar yrkes grupper.

Kamen e manush te sitchon te diken le romen kavere jakentsa, aj na sar adjes kaj gindon ke sako rom beshel thaj mangel love.

Pe kado utställning avna shute avri shukar neve thaj vi maj phurane patretora, avna citatora, hishtorishni mapi, textora navet vi phurane mebli, thaj kadi exibitsia avla inkerdi romendar, kaj citjarena koni e rom, save pansh romane gruppi si ando Shvedo thaj manush kaj vorbina pa peski historia so nakle.

E Britt-Inger Lundqvist kaj representulij o föreningo RUNG vaj resande ung ny och gammal thaj avla ande referens gruppa pa kadi exibitsia , penel amenge ando Radio Romano sar voj loshal, ke kasavi exibitsia pa rom avilas angluno razo ando opruno Shvedo ando Umeå, ke del informatsia kote e manushen pa rom thaj che nasolipe o them kerdas karing le rom, thaj pa pansh gruppi ke sako gruppa romengi kaveri, thaj penel ke voj pashal ke butenge jaka puterdjona avri, thaj birina te acharen maj but e historia pa rom, thaj kon si e rom.

Po pushipe chi si le resande jekh romani gruppa kaj si maj pe rig shutine sar le kaver romane- gruppi thaj chi kasavi exibitisa shaj parovel lengi situasia vaj zanglipe, penel e Britt-Inger ke si kade, shaj e resande-gruppa aven maj pe rig shutine anda but grundora, jekh shaj avel ke von mezin sar sako kaver manush, naj kade exotishni, naj le kodol ghada vaj kodi fatsa moski, thaj jekh kasavi exibitsia del le jekh than, jekh pinjaripe.