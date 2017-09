Tena avel slobodo mangipe ando Vellinge

E decisija avla officialnie lini katar o kommunfullmäktige ando september, thaj o goalo ande komuna si te avel kado nevo regulo aktualno de katar o 2018-bersh.

E Moderatka Carina Wutzler, kaj si sherutni ande komunako boardo thaj kommunalråd andoVellinge, gindoj ke kadi decisja zanchija but ando them.

- Majbut righa lena pe pala kadi thaj me pachav ke avla jek press pe jek nationalno levelo, ke le komuni kamen maj virazno regulacia kana avel pa pushipe pa mangipe thaj mangitora. Naj virazno kado adjes. Me chi acharav ke line kado pushipe sar kaj trobuj. Sas but diskusija pa kado de pari bersh palpale. Shute investigaciji, ferik ke sas kado temato vramasa vazdini thaj akanak mezij ke mukhlam kado te kerdzol jek kotor anda sako djesesko trajo, angla mande chi trobujas kade te avel ando Shvedo.

Ando 2011-bersh zumadas e Sala komuna te kheren tena avel slobodo te manges pe vulcia, ferik ke kodi decisija nas inkherdi katar o Länsstyrelsen ando Västmanland thaj kadalesa chi ashilas. Ferik ke e Carina Wutzler kamel te djal kado maj succesovnie ande komuna Vellinge, thaj anda kode shute jek kaver formato pe kado regulo.

- Me dikhav ke si ame dosta bare chansi te nakhel kado amenge. E Sala kamens te anen andre generalnie tena avel slobodo te manges, ferik ke ame phanglam kado kaj diferetni thana kaj lam sama ke kado si jek problemo. Sar exemplo pe centralni kotora la komunake. Importatnoj tena anas kado andre pe privatno phuv. Kado avla ando Vellinge centrum, kotora anda Höllviken centrum, Skanör centrum thaj Skanörs hamn, phenel e Carina Wutzler majdur.

Kaj akanak pachal ke majbut komuni zukaren te dikhen chi kadi decisija tena avel slobodo te manges pe vulica nakhela ando Vellinge vaj na.

- But line amensa kontakto thaj kamen te djanen majbut sar ame dam ame gindo thaj sar kherasa e formulacia, anda kode me pachav ke but djene zana pe kado drom pala amende.

- Me acharav ke jek majoriteto ande komuna acharen ke kado si positivnie, thaj si vi kodol kaj milon pe katar kadal manush, vi me miloj ma lendar, pharoj kado pushipe. Ferik ke me acharav ke mangipe chi ashval chorripe thaj trobuj kado problemo te del po agor.