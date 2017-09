O Boverket kamel the sitjarel pha i romani historia

Akanak laspe khetanimaski butji le Boverkosa, romane representantoca thaj kherenge sherutnenca/fastighets ägare the dikhelpe phe o lika behandling. Sar sa le manusa the aven dikhle phe jekh levelo. Sar la diskriminaciake krisi si. Sar le minoritetongi krisi si. Thaj so i romani histora thaj kultura phenel. Sa kadi Informacia avla pinzaradi le kherenge sherutnenca phenel o Magnus Jacobsson expert khatar o Boverket.

Sa le manusa site aven dikhle phe jekh levelo, sar vi rom thaj vi le avera nationaliteti. Infornacia sikavelpe, sitjarelpe krujal ande diferentni kherenge bolagi.

Baroj o optimismo khe le kherengi situacia shaj paruvelpe phej romengi rig. De i paluni decidia mindig lelpe khatar le kherenge bolagi.