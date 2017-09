Akanak djal te studiolis te aves jek "youtuber"

E Kalix folkhögskola si kodol kaj ando oktober shon kezdin o kurso "youtuber", thaj e edukacia si kherdini karing manushkaj kamen te sichon te kheren shukar thaj succesovni videura po internet.

E Pia Nyberg, si sicharkinja ando webbföretagande thaj marknadsföring ando Kalix folkhögskola thaj o manush kaj mardas pe kadi edukacia te avel aktualno ande shkola.

- Me pachav ke kado si e futura thaj ke atunchi avla kade ke trubuna manush kaj djanen kado, phenel e Pia Nyberg.

Ke so majbut terne manush maj sigo dikhen pe videura po internet, pa Youtube sar traditionalno televisia si vareso normalno thela palune bersh. Ferik ke akanak si vi buthe terne manushen o gindo te kheren karriera sar jek "Youtuber".

Thaj kado ke si but manush kaj si dikhle sar exemplura ande kado. Pherdo djene kheren buchi intregi vrama te kheren videura pa peste po internet thaj zarobin love sar exemplo pa sponsorura thaj pa annonsura.

Jek exemplo si o 18-bershengo Vincent Naneja Wisznievski kaj si anda le maj pindjarde "youtubers" mashkar le rom. Vov akanak si aktualno ando SVT-programo "Min Squad" kaj vov kherel videura pa peste., lesko sako djesesko trajo thaj sar si te aves jek terno rom ando Shvedo.

O Naneja pachal ke jek edukacia sar te kerdzos "youtuber" vaj sar te kheres buchi videonsa, si vareso so avilov zurales mishto kodole manushenge kaj so si lengo suno te kheren buchi kadalesa, ke te sichos sar te kheres vareso mishto, si vareso kaj so trobuj le manushes acharel o Naneja.



Kado progresso si vareso kaj trobujas te interesulij le medijenge firmen thaj te kheren von buchi pala kado, kade acharel e Pia Nyberg. Voj phenel ke dikhel ke but edukaciji hibazij le fokuso pe socialni mediji thaj pe videura.

- Kado si majdur zurales nevo. Vi te si kade ke youtubers sar gruppa kerdzile zurales popularni thela palune bersh si kado majdur nevo. Thaj kodol manush kaj si popularni po internet na butivar nakhle edukacia ande kado. Me dikhlem but zurales chorre videura kaj achares"sar kado video dikhle duj manush?" anda kode ke chi djanen e teknika. Me gindoj ke majfeder si tu kontakto la publikasa kana djanes so kheres, sar te kheres jek lasho video, phenel e Pia Nyberg anda Kalix folkhögskola.

Pe edukacia "youtuber" si than pe 15-djene te studiolin thaj inkrel jek termino po distanso. Ferik ke e Pia Nyberg pachal ke djanglipe pa Youtube shaj avna jek so maj imprtatno merita pe buchako marketo ande vrama maj angle.

- Kado naj ferik ke shaj kerdzol o manush jek pindjardo thaj barvalo Youtuber kaj si o gindo. Ferik ke vi birij o manush te kherel buchi ande diferetni firmi, sar kusa marketo, phenel e Pia Nyberg, sicharkinja ando webbföretagande thaj marknadsföring ando Kalix folkhögskola.

Thaj vi o Naneja phenel ke dikhel sar digitalno teknika, socialni mediji thaj videostreaming kerdzol so maj popularno thaj majbut hasnime pe adjesutno buchako marketo. Thaj gindoj ke kado ferik majbut avla ande vrama maj angle.