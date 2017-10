Gunilla Lundgren skirij duj neve romane kevnji

Gunilla Lundgren thaj le glatengo PenClub mukhel avri duj neve kevni, phenel e Gunilla Lundgren.

E kevni si maj dur pa Feliciaki familja, felicia khaj sas e sherutni figura ande e angluni kevnia so von mukhle e Vusharijajka ando Rinkeby.

E angluni kevnia sas pa Felicia thaj e dujto kevnia si pa lako maj tsino pral Daniel thaj e kevnia bushiola Daniels dag - Danielosko djes.

Kadi kevnia boldela pe khaj jekh maj terni publika khaj kodol so si mashkar 3-4 bersh thaj ande kadi kevnia avna maj but kolorovane patretura.

Gunilla Lundgren phenel ke voj las sama ke e angluni kevnia sas dosta phari e dadenge thaj e dejange thaj anda kodo das pe voj ghindo te kerel e dujto kevnia maj lokho.

Ande kadi dujto kevnia si maj but patretura thaj maj tsera texto pe sako patrin thaj kado kerel voj e doshasa te birin maj but rom te ginaven thaj te acharen e kevnia.

Thaj kado si vazno te birin e rom te acharen thaj te ginaven e rom, phenel e Gunilla Lundgren thaj anda kodo line von te keren jekh trito kevnia pa sa kodi familja anda Rinkeby thaj kadi kevnia bushiola Glad Påsk - Bahtali Patradji.

Kadi kevnia boldela pe khaj e maj tsine, khaj kodol so si karing 1 bersh thaj kadi kevnia avla jekh pekbok, jekh kevnia khaj sikavel pe najesa.

Kadi kevnia avla boldini ande trin chiba, Romanes, Shvedicka thaj Rumunitska thaj o ghindo si kodo te sikavel pe e romane chavoren e kevnia thaj pasha kodo te sicharel pe kodolen dejan so chi djanen te ginaven kusa kodi kevnia.

O ghindo si te avel jekh zurales lokho kevnia khaj sikavel pe patretura pe jekh dat, jekh dej , jekh djukel thaj kaver lokhe patretura thaj o ghindo si ke e dej sichiol te pindjarel lokhe vorbi.

E Gunilla Lundgren si zurales energicno thaj loshaki ke von keren kadi buchi, e buchi naj phari te kerel pe feri o maj baro problemo si ke naj baro ekonomicno zhutipe.

Voj chi kerel kado anda lov feri but buchia kostulin, sar kana si te mukhel pe avri e kevni thaj o koloro.

Gunilla Lundgren dikhel pe peski buchi positivno thaj loshal khatar o maj tsino zhutipe so voj lel ande peski buchi, voj phenel ke e buchi so voj keren chi del njeripe, la losharel maj but kodo ke manush ginaven thaj kamen te dikhen pe lake buchia.

Akanak si la jekh suno te birin so maj but deja, dada, mamia thaj papura te ginaven penge chavorenge kadal kevni.