Fred Taikon si zurales loshako ke leski kevnia Le Glati po Tanto le tanto indianerna si avri mukhi.

ERG förlag mukhlas avri kadi kevnia thaj e kevnia si jekh kevnia khaj boldel pe chavorenge thaj si skirisardo pe duj chiba.

Pe romani chib po dialekto Kelderash thaj pe Shvedicko chib.

E Kevnia boldel pe chavorenge feri chachimasa nas kado o angluno ghindo te boldel pe kadi kevnia e chavorenge phenel o Fred Taikon.

E Kevnia si pa Fred Taikon kana vov si tsino thaj pa leski bari familja kana von trajinas ando Tanto.

Tanto lunden si jekh pindjardo than ando Shvedo, doshasa ke kade but rom kote trajinas de but bersh kodolestar ando Shvedo.

Fred Taikon ghindoj ke but rom so trajinas po Tanto tela kodol vrami pindzarna pe ande kadi kevnia.

Ande kadi kevnia si 26 patra khaj si makle ande koloro thaj zurales shukara patretura si makhle, o ilustrateri khaj maklas bushiol Jonas Rahm thaj vov kerdas patretura khaj sikaven but emotci thaj losh thaj diciol de dural ke kadi kevnia boldel pe e chavorenge.

Fred Taikon phenelas ke les sas zurales but materialo kana vov kerdas kadi kevnia thaj za but texto thaj das pe ghindo ke shaj te kerel maj but kevni pa Le glati po Tanto.

Les si ghindo te kerel 4 kevni thaj kadi si e angluni