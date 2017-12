O mangipe pe droma si organisovano

3 December ando Expressen sas jek debatovo artiklo pa manglitora aj kaj 17 manglitora vorbin pa pesko trajo aj chachipe. Kadal manglitora kamen te avel jek debato ando shvedo von kamen e manush te len te vorbin pa lende ale pa lengo chacho trajo aj na le but paramici so mindig si krojal pende.

Von penen ke tume amen diken, tume kamen te avel kriminalno te manges love pe vulici. But anda tumende phenen ke tume zutin amen kana kado kamen te kheren aj chi den amen love. Ale tume feri penen paramici. Kado naj o chachipe so tume penen ame amen chi pindaras ande tumare vorbi aj anda kado ame musaj te shundjuvas te penas amari vorba aj amari vorba te shundjol aj te avel avri ande luma o chachipe te shundjol.

Me jeka romanjatar so bushol Regina aj si manglitorka ando stockholm pushlem sar voj gindoj pa kado so avel avri pa kadal so mangen.

Majdur phenlas e Regina ke zuvlilange butivare e mursh den zungale proposalora kamen te kheren anda lende prostitotki, kamen te kinen sexo amendar. So von gindon ke te mangas pe vulici ame sako falo kheras. Kado si feri ande lengo shero ame sam rom aj chi zas te kheras kasave zugele djelora.

Ando göteborgs postens ledar sida e skiritorka jenny sonesson zal kade dor ke shol amen so mangas love ketane la prostitutciasa. Aj ke e mafia inkrel amen ke e mafia organizulij amen.

Le manglitora ando göteborg penen ke von si organizovane ale na katar e mafia, e familji organizolin aj zutin jek jekes aj kado naj mafia.

O shvedo si jek zurales lasho tem kaj lashe manush si aj kaj chaches zutim amen, ale kana o zungalo patreto pe amende intrego chaso sikadjol ande medji katar politikora atunci vi e manush parudjon aj den amen maj chera love. Kadal love so tume amen den, von den amare shavoren habe pe mesala ande roumunia ande bulgaria. Aj vi te kamas te zas khere naj sar.

Shunen so o Regina penel majdur.

Majdur kadal rom penen ke si but masush ando shvedo so tsungaren pe lende, tsipin pe lende sikaven o naj lenge. Ale manushale mangas tumen diken o chacho patreto pa amende, ame chi kamas kanikaske kanci nasul. Kade penlas jek anda kadal rom ando göteborg aj kaj vorbias ande kado artiklo debatovo.

Shunen so o Mario so vi vof si manglitori penel.