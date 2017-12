Liga astardi pe manushikano handlo

Maj but anda kadal djene so sas shutine zorasa te mangen si anda Bulgaria thaj kadalen so astardam si kodol so hohade len kate thaj shute len zorasa te mangen love pe shvedicka droma, phenel o Mattias Sigfridsson khaj si sherutno ande policia ande polisregion Syd.

Arachi astardas e polica 6 djenen thaj inke roden 4 citizenton anda Bulgaria ke sikadjilas pe kodo ke kadal inkrenas organizovane kriminalne buchia thaj shionas manushen zorasa te mangen love.

E polica phenel ke von birinas te dikhen ke but barvalimata sas dino ande bulgaria kusa kuch vurdona thaj miljonura ande koroni.

E policia phenel ke si karing 20 manush so sas shutine zorasa te keren buchia akanak feri kana dikhel pe tela jekh maj lungo vrama chi djanel pe chachimasa sode djene nakhle kadal nasul buchia.

Justiciako ministro Morgan Johansson chi kamlas te del jekh komentari pe kadi buchi so kerdas pe feri phenel ke vov djanel ke si jekh problemo kusa manushikano handlo akanak ando Shvedo.

Justicako ministro Morgan Johansson phenel ke kado si problematicno thaj ke akanak avel jekh propozalo pe jekh zakono te kerdjiol pe ilegalno te lel pe hasna pe kaverengo mangipe thaj kodolesa chi birina manush te zumaven te len love kodolendar so mangen love.

Ke sar si adjes naj o mangipe ilegalno thaj e buchi khaj e manush organizulin pe legalno kusa o drom thaj sar te inkren pe e manush ketanes feri kodo so lel pe sama si ke manush hasnin ilegalno e manushen so mangen love phenel o Cleas Ling-Vannerus khaj si nationalno koordinatoro pe EU/EES citizentura.

Vi te si kade ke but manush phenen ke si zurales but manush hasnin ilegalno manushen so mangen love pe droma, chi birij pe te phenel pe chachimasa sode kasave organizovane grupi si ando Shvedo phenel o Cleas Ling-Vannerus khaj si nationalno koordinatoro pe EU/EES citizentura feri vov phenel kodo ke vov shunel bute thanendar ke shaj te aven maj but kasave situatci khaj si ilegalno manushikano handlo kusa e mangitora so si pe shvedicka droma.