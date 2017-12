Romani skola ande Rissne

Anda Rumunia aven adjes rom ando Shvedo te roden peski bah, but anda kadal rom so aven si bi skholako aj bi edukaciako, ke ande Rumunia si o trajo romano zurales pharo aj le romen kote naj shajipe pe piren ande shkoli sar kaj trobujpe anda e bari diskriminacia so si karink le rom kote.

Ando Stockholm, Rissne si jek shkola jokvar ando kurko aj kote kadal rom anda rumunia shaj aven aj len zutipe sar te sitcion te skirin aj te ginaven.

Shunen so e Nina Falkestav savi si sitcarka kote ande shkola penel pa kado zutipe aj sostar kado si importantno le romenge anda Rumunia.