Aj kado si anda kado sar tu mesiz, jek exemplo si sar e policia aloj avri kana inkrel tele varikas vaj huchilel varikas ande jek rutinovo kontrolo. Naj adjes rodimata ande univeritetora pa kado pushipe ale savori zanen ke kado problemo existolij ke etnicno profilacia existolij aj si.

Kado avri kado problemo aj pushipe ditcilas kana line te kheren le reva kontrolora, kontrolora pe avri temutne manush ando shvedo. Aj kado vi sas o jilo ando skåne policiako registro karink le rom aj vi dikes kado kana e policia kherel butci karink o terorismo.

E civil right defenders si te meken jek raporto pa kado problemo aj pushipe aj ame po radio romano vorbisardam kaj e Diana Nyman jek romnji so si te avel ande panel samtal pa kado etnisk diskriminering ando stockholm 15 dec. Shunen so e Diana phenel pa kado.