Elsa ande Saajvoe rajo

1. Tela paji

Lashio djes! Loshav ke areslan mande ande muro rajo! Chi pachav ke dikhlam amen maj anglal? Me sim o parno kraj anda Saajvoe thaj me kamlemas te vorbij tumenge pa jekh tsini samitsko tjej khaj bushiolas Elsa Laula.

Voj sas zurales godjaver thaj chi daral kanikastar, kam shundan aba pa late?

Besh tuke tele thaj phenov tuke variso so inke kanikaske chi phendem.. Birisa te shunes so e Elsa nakhlas kana voj musajas te nakhel mysticne daravne bucia kana musajsas te arakhel peske prales thaj dades ande muro rajo.

Beshen tele… ke akank lel pe!

"Av, Elsa, ke inke but mrezhi si amen te shas ando paji"

Aehtjies, tatasko hango shudjiol pa intrego paji. Muglaj avral thaj o balval si khindo. Naj shudro, feri e Elsa khaj si 9 bershengi chi kamel te avel pasha paji.

Kodo shaj lako pral o Mattias te kerel, vov si vorta te perdjiol 7 bershengo.

"Jaj Elsa, daravni kajni san" phenel o Mattias thaj asal.

Elsake bal si lunge thaj khudej, thaj ande lako shukar muj si but piegi, thaj vorta sar dikhel pe pesko pral sikavel voj leske jekh nasul muj.

"Tato, djanes ke mange shudroj o paji! Birin te keren kado, bi muro, me djukarov katet haj khidov ekcera muri. Mekh o Mattias te avel tusa po parahodici, leske dragoj te khindzol" phenel voj, thaj lako dat djanel ke chi njerija lasa, asal tela nakh thaj kerel anda pike.

"No mishto, Elsa, feri tu uzharesa sa e mashien khaj astarasam" phenel vov thaj pizdel o parahodici ando paji.

Vi te si jokor tetehara, phabarel o kham zurales pe kado jezhero pasha e shudre plaja. Elsa lel te khidel e muri so voj dikhlas pasha drom kana voj thaj lako pral phirnas karing o jezhero. Kado djes si lake lashio.

Thaj hirtelen shunel voj jekh baro malajipe ando paji. Elsa boldel pe sigo karing o paji.

"ZHUTIN MAN! CHI BIRIJ TE MISHKIJ MAN! EMREZHA INKREL MAN TELE!" Mattias tsipij thaj shudjiol e bari panika ande lesko hango,

thaj e Elsa nashel karing o paji te zhutij pesle prales. Mattias marel peske vastorenca opral pa paji thaj vi te si vov feri 100 metri khatar e Elsa mezin kodal metri sar kilometri..Lake ghada kinjaren la, feri e Elsa usij vi kade sa anda peski zor karing o tsiono parahodici khaj das mujal ando paji.

Elsa chi acharel dar anglunimastar zhi pun lel sama ke vi voj aba del dela paji. Chachimasa djanel e Elsa te usij mishto, feri akanak chi birij voj te dikhel peske pralesko sheroro opral pa paji.

Vi lako dat hasajlas. Elsake ghada achardjion zurales phare thaj voj acharel ke aba chi birij, feri lake naj slobodo te ashiavel.

Voj musaj varisar te zhutij peske dades thaj peske pralores. Del peski maj paluni zor thaj aresel pasha o parahodici, kote tsirdel voj jekh baro vozduho ande peste thaj usij tela paji.

Sa mezij melalo tela paji thaj Elsa chi birij te dikhel mishto, feri varisar arakhel voj e mrezha thaj usij pasha e mrezha.

Kote telal acharel voj sar e khan len de dukhan zurales. E bukhe len te dukhan thaj achardjiol pe ke mindjar paradjiona von thaj hirtelen kaljiol sa angla late.

Vi te si kade ke e Elsa djanel ke nashtik te tsirdel jekh vozduho tela paji kerel voj kodo thaj tsirdel voj jekh vozduho.

Hirtelen lel sakofalo tela kodo paji te kirol ande diferentne kolorura thaj zuralo odut del tela paji, thaj ande sa kado dikhel e Elsa peske pralesko pundro, khaj das perdal pa e mashengi mrezha.

"Mattias! aba avav …" tsipij voj. Phabon lake buke ande bare dukha, thaj vi te si voj tela paji chi prdjion von pajesa.

Feri laki zor del aba avri, thaj lake phare ghada keren kodo ke aba naj la zor te usij maj dur.

Maj paluno ghindo so nakhel pa lako shero si kodo ke zurales chudnoj kado ke voj chachimasa chi trobusardo te birij te phurdel tela paji.



Elsa beshel hirtelen opre, thaj tsirdel sigo pala vozduho. Voj ghindoj peske ke voj trobusardov te avel muli, feri variso chudno acharel pe voj sar te kerdjiolov voj jekh masho andral ke o paji smakulij sar o lufto.

E Elsa beshel peske tele, tela o paji thaj dikhel pe kodol pajeske zelenimata mezij kodo sar te avilov opral pa paji.

"Kado sas … chudno" Elsa chudij pe ke voj birij korkoro te shunel pesko glaso vi te si voj tela o paji. "Kadoj fajma jekh sunoj" phenel voj peske. Dikhel pe righ thaj kote pashliol e mrezha, feri o Mattias naj kote.

"Kon san, manusha?" phenel jekh thulo glaso khaj avel maj pashe, thaj e Elsa zumavel te dikhel maj feder ande kodo melalo paji, dikhel voj jekh papin khaj si maj parni sar o jiv. Opral pa a papinako shero si jekh rupuni korona, thaj e Elsa chi birij te inkrel pet haj lel te asal ekcera.

"Kado kerdjiol feri maj chudno thaj maj chudno! Ertin mange, vorbisardan manca chachimasa, papina??"

"Kam vorbisardem tusa" phenel e papin, thaj ashavel. "O pushipe si vaj tu manca vorbisardan? thaj so si maj chudno? Manush khaj ghindon ke von birin te vorbin chiriklianca, hmm, chaches hasajlas e ljuma!"

"Feri … Khaj sim akanak?" Elsa chi acharel kanchi. Khaj lo lako dat thaj o Mattias? Thaj kodi papin phiravel jekh rupuni korona po shero, So kamel latar e papin?

Angla Elsa lel e papin te parudjiol angla lake jekha, thaj hirtelen parudjilas e papin pe jekh maj phuro mursh, urado ande parne ghada, thaj maj dur si e rupuno korona pe lesko shero.

"Me sim o Saajvoe-Gånka" phenel o parno kraj, "thaj tu san ande muro them. Chi trobusardanas te aves kate, phen mange sostar tu avilam thaj me dov man ghindo vaj shaj te ashios mande vaj na".

"Me sim e Elsa Laula thaj me rodav mure dades thaj mure prales, von pele avri anda amaro tsino parahodici thaj von trobusardov te aven ande kodi mrezha, feri von naj kote thaj me chi djanav so te kerav akanak.

"Chacimasa pelan ande jekh phari situatcia" phenel o prano kraj "Djanes, kado si muro rajo, thaj fajma birij vi te zhutij tut kate". Hirtelen inkrel vov jekh vuneto shipka ande peske vast, thaj e Elsa tsirdel jekh phari dzi.

"Kodi si mure dadeski shipka, me sudem leske kodi tjohpe - shipka, phen mange akanak kahj lo muro dat!"

"Nashtik feri te chorel pe varikhon andre amende ando Saajvoe thaj te na nakhel krisi. Elsa, tu chi trobusardanas te aves kate, ale kadi data chi kerov me kanchi. Djanes te skris?"



"Maj lashi ande intregi ljuma te avla mange musaj!" phenel e Elsa bi darako, "thaj chachimasa chi chordem man andre ande chiro rajo, me usisardem feri pala o Mattias thaj e mrezha!"

O parno kraj dikhel jekh lungo vrama pe late zhi pun vov del la jekh atveto.

"No mishto. Atunchi kamav te skris o maj vazno lil so skirisardan ande intrego chiro trajo, jekh lil khaj jekh kraj, thaj zhi pun o kaver shon aresel.. si te anes o lil palpale mande.

Te birisa te keres kado, atunchi dov tut palpale chire dades thaj chire prales. Te chi birisa te keres kado…. atunchi si von mure… thaj mindik avna maj dur mure.

Le kado karandashi, thaj atunchi avla fajma o lil lashio!"

Paramichaki skiritora: Johan Sandberg Mcguinne och Anne Wuolab